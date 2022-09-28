日前傳出緋聞的許仁杰、謝京穎不避嫌在殺青戲同框。（民視提供）

劇中百福集團在高爾夫球場拍完殺青戲。（民視提供）

劇中百福集團在高爾夫球場拍完殺青戲，還幫霍正奇慶生。（民視提供）

劇中百福集團在高爾夫球場拍完殺青戲。（民視提供）

民視8點檔《黃金歲月》劇情進入尾聲，28日在新竹長安高爾夫球場拍攝百福集團的殺青戲，演員群陳美鳳、洪都拉斯、霍正奇、梁佑南、張倩、陳妍安、傅子純、藍葦華、蘇晏霈、Gino、廖苡喬、謝京穎、黃文星、張書偉、許仁杰大陣仗齊聚，除了有各自夢想成真的Happy ending，製作人黃錦鳳、鄭文騰特地送上義大利品牌系列的刻字316醫療級不鏽鋼保溫瓶，每個保溫瓶都有專屬的雷雕名字以及黃金歲月，殺青戲收到客製化的紀念品，讓演員們開心又感動。

劇中西餐廳老闆娘陳美鳳一襲亮麗的綠色洋裝跟洪都拉斯的大紅襯衫，洪都拉斯笑說殺青戲一定要「紅配綠」臭屁一下，很感謝觀眾支持，從第一場戲到最後一場戲，每一次的拍攝還歷歷在目，希望大家後會有期。陳美鳳表示很期待這一場戲，大家有始有終共同創造了美好的黃金歲月，尤其今天氣候風和日麗，很感動製作人贈送實用的保溫瓶，還刻上「小鳳鳳」的名字，讓她直呼好暖心啊。

恰巧今天是霍正奇生日，劇組演員在殺青最後一刻驚喜獻唱生日快樂歌，讓他相當感動，梁佑南在旁也表示很感動這一次很謝謝跟丁哥（霍正奇）再續前緣，每一次演對手戲都收穫滿滿，梁佑南女兒方琦也特別到場看殺青重頭戲，她感性地說在《黃金歲月》受到很多前輩照顧，特別來謝謝大家。

演員群也趁拍攝空檔把握合影時間，與老婆鬧婚變中、被傳與謝京穎假戲真做的許仁杰、謝京穎，也不避嫌同框；聊到這場殺青戲，謝京穎感性說「大家真的感情超好，演員群都很團結」；蘇晏霈則謝謝大家喜歡雅婷，自己也會帶著雅婷的樂觀繼續生活下去；廖苡喬也開心表示在民視拍戲很溫暖，開心又集郵交到幾位好朋友。