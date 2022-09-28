新竹市圖書館總館啟動原址重建，歷經12次流標後終在今年發包，整體工程斥資16.4億元，預計10月中旬將動工。由於總圖基地緊鄰演藝廳廣場停車場，有民代接獲民眾陳情，盼市府能增加停車配套。市府交通處表示，臨停民眾可依需求及距離改至演藝廳周邊停放，鄰近500公尺內有5處公私有停車場，總計約600位停車格。

新竹市圖書館總館暨停車場興建工程已於今年7月正式簽約，市府文化局表示，目前已經著手進行樹木盤點、移植，及工務所建置、管線遷移等前置作業，預計10月中旬進行工程圍籬圍設，工期1090天，預計於2025年完工。

演藝廳廣場停車場施工，市議員鄭美娟日前質詢時，建議市府提前調撥周邊停車空間；市議員李國璋28日質詢時也提到，民眾向他陳情，附近停車場滿租，市府請月租民眾轉往樹林頭停車場，但單程距離1.4公里、步行要18分鐘，建議市府研議路邊車格開放月租，或增加樹林頭月租誘因。

有關施工期間停車問題，市府交通處表示，臨停民眾可依需求及距離改至演藝廳周邊停放，鄰近500公尺內共計有5處公有及民營停車場，包含演藝路、北大路、錦華1、錦華2等，總計約600位停車格。此外，民眾也可洽詢其他停車場，包括三千停車塔、錦華平面停車場、中正停車場等，或交通處辦理樹林頭停車場月租使用。