大葉大學在屋頂設置回收雨水裝置，並建置MBR生物薄膜汙水處理場，經過處理後的污水可以用來澆灌花木，省水節能循環在利用。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

節能減碳則發展太陽能等綠色能源，並運用智慧科技監控，保留能源減少浪費。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化大葉大學是國內第一所通過環境教育機構及設施場所雙認證的大學，更拿下全國第一綠色大學的稱號，今年再度榮獲教育部永續循環校園示範計畫補助新台幣350萬元，主秘侯雪娟表示，大葉是中南部唯一獲得補助大學，未來將在大葉打造永續循環教育園區。

彰化大葉大學積極打造綠色校園，過去曾獲評為全國私校第一的綠色大學，從校園綠化、美化到淨化，邁向永續發展，保護大自然，省水、節能還研發污染防治技術、資源回收再利用等，更透過課程培養綠色競爭。

侯雪娟表示，大葉大學獲得教育部111年度永續循環校園示範計畫補助350萬元，將以過去校園永續環保節能為基礎，導入聯合國永續發展指標SDGs，將大葉大學笑元打造成永續循環叫園區，成為中部地區永續循環校園的示範基地。

侯雪娟說，大葉大學發展永續循環不遺餘力，包括水資源在利用、節能減碳，一直到校園自然生態，學校在屋頂設置回收雨水裝置，並建置MBR生物薄膜汙水處理場，經過處理後的污水可以用來澆灌花木，省水節能循環在利用。

節能減碳則發展太陽能等綠色能源，並運用智慧科技監控，保留能源減少浪費；生態方面大葉校園生態多樣，是許多動植物所熱愛的棲息地，校園就是最好的環境教育體驗場域，未來將規劃示範動線，建制推廣基地，讓大葉成為中部永續循環校園的典範學校。