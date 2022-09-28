安平區億載國小校長林志政(後排右一)和家長會化身郵差，將學生祝福卡送給老師們。(億載國小提供／曹婷婷台南傳真)

台南一中師生清晨參加全台首學孔廟的祭孔大典，向至聖先師學習禮儀背後敬慎與謙讓的修養。(台南一中提供／曹婷婷台南傳真)

台南一中師生清晨參加全台首學孔廟的祭孔大典養。(台南一中提供／曹婷婷台南傳真)

今天是教師節，台南一中師生清晨參加全台首學孔廟的祭孔大典，向至聖先師學習禮儀背後敬慎與謙讓的修養，了解敬師的重要；安平區億載國小校長林志政則變身「億載郵局」郵差，親送學生寫的敬師卡向100多位老師表達謝意。

今年為大成至聖先師孔子誕辰2572周年，釋奠典禮在清晨5點隆重登場，由市長黃偉哲擔任正獻官，全程採古禮進行， 台南一中30位師生、家長報名參加，參與的學生從高一到高三都有。學生們凌晨3點就起床參與祭孔，特別穿著全套整齊制服，有人還事先熨燙，抱持虔敬的心，參加這場隆重典禮。

南一中校長廖財固表示，台南釋奠典禮遵循古禮，各項細節十分講究，體現了「斯文在茲」，教師節這天特別舉辦觀禮活動，並邀文史專家王浩一老師導覽，希望同學們不只參與盛會，更重要的是，了解禮儀背後的精神，體會敬慎與謙讓的涵養，理解「師嚴然後道尊」古訓，落實在生活處世，讓自己成為更好的人。

億載國小校長林志政、家長會會長吳俊男、副會長陳成家和鄭渼蓁，今年變身「億載郵局」郵差，親送學生寫的敬師卡向100多位老師表達謝意，此外，億載家長會今年也特別贈送給每位老師「教師節專屬手工香皂」當賀禮。

今年服務滿30年的輔導室主任蔡惠娟說，轉眼當老師已經30年了，從校長和會長手中接獲獎狀和家長會精心準備禮物，「是責任也無比溫馨」。