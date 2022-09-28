全球經濟衰退的烏雲正在席捲而來，有「新興市場之父」之稱的墨比爾斯(Mark Mobius)警告，現在非常接近1990年代所見到的金融動盪情況，他提到，北京政府把「非常大量的錢」借給無力償還的開發中國家，在未知債務規模的情況下，亞洲金融危機再發生機率恐非常高。

外媒報導，墨比爾斯指出，大陸將大量的錢借給開發中國家，問題點在於沒有人知道這些債務的規模，因為簽署的合約不可公開，舉例像是南亞國家斯里蘭卡債務高築、經濟崩潰，欠了大陸超多錢卻沒法還債，他警告說，現在的情勢接近過去發生的亞洲金融危機。

墨比爾斯說，大陸一帶一路政策對新興國家產生極大不確定性，對於許多依賴廉價資金繼續發展的公司來說，資金會面臨真正的緊縮危機。

回顧1997年泰銖驟貶引發亞洲金融危機，而且這場風暴也延燒到包括馬來西亞、新加坡、日本和南韓等亞洲國家。美國財經媒體先前列出幾大不妙跡象，包括斯里蘭卡出現主權債務違約；孟加拉向國際貨幣基金（IMF）尋求優先貸款；巴基斯坦因貨幣暴跌，目前正急於尋求救助，以避免債務違約；甚至印度盧比也跌至歷史低點，南亞經濟和政治動盪，亞洲金融風暴恐再起。

財信傳媒董事長謝金河先前以「新版亞洲金融風暴醞釀中」撰文指出，這次供應鏈移轉，東協各國因有資金挹注，這次問題不大，危險的可能在東北亞國家，包括南韓、大陸及香港可能撐不住。