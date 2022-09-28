網紅陳沂經常在臉書針對時事議題發表看法，近來對於資深媒體人周玉蔻與台北市議員王鴻薇在北檢對罵將近10分鐘，不僅發表感想也對周玉蔻提出兩大建議，更不忘揶揄：「同樣身為很會罵人的人，希望她能注重我們的罵人時尚，要罵人，也要美美的罵唷」。

陳沂昨(27日)在臉書發文，只見她附上昔日周玉蔻上節目時，假睫毛直接掉到臉上的截圖，接著向她喊話：「不要再貼假睫毛，不然罵人罵到一半噴掉很尷尬」，同時推薦她要買自己業配的睫毛滋養液，把睫毛養好後去做角蛋白，就不用擔心假睫毛飛掉，不過看到她跟王鴻薇跟吵架的畫面，不禁感嘆：「似乎是沒聽話」。

陳沂強調很想推薦周玉蔻去做電波拉皮，才不會當「沙皮狗」，更不忘稱：「同樣身為很會罵人的人，希望她能注重我們的罵人時尚，要罵人，也要美美的罵唷」。她也點出近來被網友熱搜的「寶寶事件」，指周多年前跟黃義交交往時有次曾躲在衣櫃中，聽到黃義交稱自己是『沙皮狗』，因而衝出衣櫃破口大罵。不少網友也在陳沂此文下方留言：蔻蔻姐不把妳當敵人都難。