多年來施政滿意度總居於前段班的屏東縣長潘孟安，8年任期將屆，屏東縣議員李世斌28日在質詢時問到，有什麼是留下遺憾、未完成的縣政藍圖，潘孟安直言，屏東市區並未有星級旅館進駐，來到屏東遊客都跑到高雄住宿，真的很可惜，但也強調，一切都在洽談中，相信很快就能聽到好消息。

屏東市近年來打造多處觀光亮點，包括保留完整日式眷舍群、擦亮屏東品牌的勝利星村，從紙漿廠蛻變、讓城市表情更豐沛的縣民公園，另有絕美森林玻璃屋如夢似幻的屏東總圖，塗鴉壁畫展現歐式風格的職人町，這些新興景點加上周末假日的文創市集、三大日音樂節、耶誕節、綵燈節等，帶進不少遊客。

屏東縣政府交旅處長黃國維表示，屏東市舊酒廠的國有地開發案，由於是在屏東市區蛋黃中的蛋黃，不少星級旅館都釋出高度意願，無奈碰到疫情攪局，加上原物料高漲、通貨膨脹等不確定因素，使得評估期拉長。

但黃國維強調，縣府招商動作仍持續進行，希望業者進駐的消息不要等待太久。