根據路透社看到的一份照會，索羅門群島告訴受邀到白宮與美國總統拜登會面的太平洋島國，索羅門不會簽署峰會宣言。這使得各界對索羅門與中國的關係感到擔憂。

太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）的領導人受邀參加自明天起召開的2天白宮峰會，拜登政府試圖在具戰略重要性的南太平洋與中國爭奪影響力。

已於今年4月與中國達成安全協議的索羅門群島（Solomon Islands），致函太平洋島國論壇要求告知其他成員國，索羅門不會簽署擬議中的美國太平洋夥伴關係宣言（Declaration on the U.S.-Pacific Partnership），需要更多時間讓國會有餘裕考量。白宮峰會將於29日討論美國太平洋夥伴關係宣言。

密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）今天在華府表示，各國一直在斟酌擬定峰會宣言，這是「一個願景聲明」，將涵蓋5個專題領域，包括以人類為中心的發展、解決氣候變遷、地緣政治與太平洋地區安全、商務、產業和貿易關係。

索羅門群島的照會提到，這項宣言「尚未取得共識」。

看過照會的紐西蘭梅西大學（Massey University）太平洋安全專家鮑爾絲（Anna Powles）說：「索羅門明確表明無法簽署宣言，但沒有呼籲其他國家跟進。」

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的辦公室沒有回應置評要求。白宮國家安全會議發言人也不願置評。

索羅門群島反對黨黨魁韋爾斯（Matthew Wales）在推特（Twitter）上寫道：「真是奇怪的不一致性。與中國的協議是秘密簽訂並保密，現在卻堅稱國會必須審議與美國的區域協議？明顯是虛偽！」

索羅門群島在其駐華府大使館簽署的照會中指出，太平洋島國論壇已有與區域外夥伴交流的機制。

鮑爾絲說：「當然，中國是機制中的一部分，因此美國尋求建造替代架構，例如自己的區域夥伴架構。」