香蕉價格崩跌，蕉農血本無歸，只能把滿車滿車的香蕉當作飼料餵豬。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天於國民黨立院黨團記者會上指出，高雄旗山蕉農面對農委會在香蕉產銷失衡現況毫無作為，感到相當憤怒，農委會僅在屏東地區辦理收購，讓其他地區的蕉農在成本考量下，乾脆將過剩香蕉棄之路邊任人拿取，蕉農心在淌血，農委會主委陳吉仲卻忙著在各地輔選。

黨團書記長李德維表示，今年物價上漲、通膨嚴重，一公斤僅5元的香蕉收購價格，遠不及每公斤15元的成本價，對蕉農而言情何以堪，國民黨團正告陳吉仲主委，請做好所有農業政策的規劃和協調，而不是天天去輔選。

黨團副書記長吳怡玎表示，農委會收購過剩香蕉，除了收購金額太低，也只有屏東有在收購，將高雄排除在外。以過往的經驗來看，在107年就已經發生過香蕉生產過剩的問題，當時受理收購去化的縣市包括南投、嘉義、台南、高雄和屏東等香蕉產地，而今年僅有屏東辦理收購。

吳怡玎指出，農委會農糧署竟認為，高雄未達啟動收購去化標準，所謂的標準，完全沒有任何科學數據，全憑藉著農會角力下決定。吳怡玎呼籲高雄市長陳其邁，趕緊利用跟中央這麼好的關係，幫幫高雄旗山蕉農吧。

黨團副書記長陳以信表示，根據農委會統計，從105年度香蕉總產量為25萬7千噸，外銷量為1千585噸；106年產量暴增到36萬5千噸，整體產量商生4成，但外銷量下降為1千1百噸。民進黨政府執政6年多以來，香蕉產量與外銷量不成比例，香蕉價格崩跌年年發生，以去化做為最後手段，成為固定的標準，根本就是農業政策失當，陳吉仲對不起台灣農民。

陳以信指出，從105年到110年香蕉外銷統計顯示，台灣香蕉外銷最大市場是日本，但從去年開始，銷日香蕉數量開始下滑達2成，中國大陸與沙烏地阿拉伯市場已經停止，僅剩日本以及5公噸到香港，今年前8個月的香蕉外銷數字更糟糕，僅有1294公噸。換言之，農委會推動高價香蕉銷售日本的數字，也開始持續下降。