由美國公債殖利率進一步上揚帶動下，周三亞洲時段，美元指數再度改寫20年新高。而在英國為了提振經濟將大幅減稅的陰霾籠罩下，英鎊徘徊在歷史低點附近。

在亞洲盤中，美元指數上漲0.42%，報114.62，稍早前站上114.68，再創20年新高。與此同時，美國10年期指標公債殖利率一度觸及4.004%，為2010年以來首次見到4字頭。兩年期債息升至4.2912%。

新加坡銀行貨幣策略師Moh Siong Sim表示，這是因為聯準會將不惜一切代價降低通膨加上來自英國的外溢效應。英國公債殖利率已經彈升，而這蔓延到其他已開發經濟體的債市，因此引發一些反彈效應。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）、聖路易斯聯準銀總裁布拉德（James Bullard ）和明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）重申聯準會的鷹派立場。布拉德認為到年底時，基準利率應升至4.5%。埃文斯表示，央行需要將利率提高到介於4.50%～4.75%，這比他之前的立場更加鷹派，在本月早些時候，埃文斯主張最終利率應該升至4%。不過他在接受CNBC訪問時又對升息過快或過多表達擔憂，一度帶動美股盤初走高。

亞洲盤中，英鎊跌近1%，報1.0634美元，扭轉了在隔夜市場的小漲0.4%。周一在亞洲時段，英鎊跌至1.0327美元，創下歷史新低。

英國央行首席經濟學家Huw Pill表示，英國央行可能對財政大臣Kwasi Kwarteng提出的龐大減稅計畫作出重大政策回應，但應該會等到11月下次會議時才會採取行動。此番發言打消了市場對於英國央行可能在兩次會議之間緊急升息的臆測。

澳洲聯邦銀行資深分析師Carol Kong表示，短期內英鎊都將非常疲軟。這基本上是一場信任危機。能否解決這個問題，取決於英國政府，而非英國央行。

隨著美元再度彈升，其他貨幣也再度刷新多年低點。澳元觸及0.6389美元，創下2020年5月來新低。紐西蘭元跌約1%，報0.55645 美元，創下2020年3月來新低。

離岸人民幣一度貶至7.2349兌一美元，創下史上新低。

消息人士透露，為了引導和捍衛迅速走弱的人民幣，中國貨幣監管當局要求地方銀行恢復兩年前放棄的人民幣定價工具。

歐元下跌0.4%，報0.9555美元，逼近最近創下的20年低點（0.9528美元）。歐元區最新爆發的天然氣危機，使歐元的前景更加悲觀。

德國、丹麥和瑞典表示兩條俄羅斯天然氣管道是因為遭到攻擊，所以才會在波羅的海發生嚴重外洩事件，歐洲當局已經對此展開調查。

日圓報144.68兌一美元，再度逼近145日圓防線。上周日本財政部出手干預，將日圓推升至140.31的效果非常短暫。

避險基金Graham Capital投資長Pablo Calderini表示，真正能改變日圓價值的，將是日本央行放棄或重新設定其殖利率曲線控制政策。只要利差保持在4%，就很難看到日圓大幅升值。