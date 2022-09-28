今年是九二共識30週年，台大政治系教授左正東今（28）日表示，九二共識是兩岸告別冷戰的代表作，也是兩岸和平共處的原則。他呼籲，未來應該讓九二共識回到兩岸各自的法律秩序底下，使九二共識在政黨輪替時不會受到影響。

左正東今日出席由族群與多元文化學會、民主文教基金會、兩岸關係研究院（ICSR）等主辦的「兩岸交流35年回顧與展望」座談會時表示，九二共識是兩岸告別冷戰的代表作，也是兩岸和平共處的原則。他解釋，於冷戰時代，台灣與大陸的接觸受到美國方面嚴格的監控與限制，包括軍事反攻與私下接觸。

不過，1980年代末期冷戰逐漸鬆動，兩岸開始探親交流，並有後來的香港會談、九二共識。左正東認為，兩岸能夠就一個中國問題，通過各自表述達成求同存異的共識，是偉大的政治成就，樹立兩岸和平共處的原則，台灣也展現獨立於冷戰框架的自主政策典範。

左正東接著提及，今日該如何應用與「救贖」九二共識？他解釋，大家都不希望台灣再次回到冷戰的桎梏當中。蔡英文總統上任後拒絕接受九二共識，大陸在2019年之後用新的詮釋方式限縮九二共識空間；民進黨與共產黨都在壓縮九二共識原本可以發揮求同存異的功能，這是九二共識的最大危機，也是兩岸關係危機的根源。

左正東建議，未來應讓九二共識回到兩岸各自的法律秩序底下。他指出，九二共識是透過書信交換表達對彼此陳述的尊重與接受，沒有雙方共同的文本協議，也未與兩岸各自的法律秩序進行有效對接，這使九二共識在面臨政黨輪替時就會產生問題。

左正東舉例，前總統馬英九曾於馬習會提出，基於中華民國憲法，我方對九二共識不可能表述成一中一台、兩個中國；左正東認為，這清楚闡釋九二共識與憲法的關係，也有助於穩定九二共識在中華民國法秩序下的地位。

左正東說，兩岸關係更應紮根於兩岸交流。他說，九二共識與兩岸和解來自蔣經國在1980年末期開放老兵回鄉探親，所以兩岸交流才是讓兩岸和解最重要的社會基礎。然而疫情以來，陸生、陸客等兩岸交流大幅萎縮，其中也有陸方政策因素影響。但他強調，政府應努力打破政治障礙、重啟兩岸交流，當兩岸的交流越深入，兩岸的和平就越穩固。