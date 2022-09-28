28日為教師節，不少學生都會在今日向老師表達感謝之意，壽山國中就發起「寫卡片感謝國小老師」的活動，壽山國中校長林宜家親自將卡片送到各國小，意外發現50名國一新生來自高雄市不同的20所國小，學區幅員非常廣闊，老師們笑稱壽山國中是另類「多元成校」。

壽山國中讓剛入學的國一新生寫卡片給最想感謝的國小老師，並由校長林宜家親自代送到校，讓收到感謝卡的國小老師們驚喜不已；國小老師們直說是非常特別的教師節禮物，同時也關心學生選擇就讀的壽山國中，師生相互關心祝福，在教師節備感溫馨。

校長林宜家表示，這幾天為了親送卡片，幾乎繞了高雄市半圈，透過此次活動才發現全校50位的新生，竟來自不同的20所國小，這樣的「多樣來源」也讓校內老師備感挑戰，但同時也充滿成就感，雖然學生背景有差異，但因為班級人數不多，更能落實「差異化」、「個別化」的教學理想。