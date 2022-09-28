流感疫苗9／29日起開放預約，彰化縣240家合約院所和27家衛生所，提供接種。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

秋風報到，除了持續防疫，彰化縣9月29日上午9點起也開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統進行流感疫苗線上預約，第一階段提供6個月至國小入學前幼兒、65歲以上長者兩類對象線上預約流感疫苗。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，配合中央分階段接種政策，10月29日下午5點起，同步開放第二階段50歲以上民眾線上預約，歡迎多加使用，若不方便使用線上預約，合約醫療院所也同樣有提供電話預約服務，共同守護民眾健康。

彰化縣衛生局表示，流感疫苗接種地點包括彰化縣內240家合約院所和27家衛生所，線上預約系統不限戶籍。第一階段10／1起接種，9／29上午9點起開放線上預約，65歲以上長者接種單1劑。未滿9歲兒童，初次接種流感疫苗，應接種2劑，2劑間隔4週以上；若過去曾接種流感疫苗，今年接種1劑即可。9歲以上，接種劑次單1劑。

衛生局並再次提醒流感疫苗可與其他不活化疫苗，包括COVID-19疫苗同時接種或間隔任何時間接種，另曾確診COVID-19的民眾，若已結束隔離期間且無相關症狀，經醫師評估後可接種流感疫苗。