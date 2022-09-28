鏡週刊社長裴偉今天發出4點聲明，指稱時力立委陳椒華公布的錄音檔內容經刻意剪輯，製造不實輿論，懷疑是時任財務長田富彰提供將對其提告並求償。對此，前鏡電視董事長陳建平強調，他所取得的錄音檔，並非來自田富彰。立委揭露的錄音內容確實是裴偉本人的發言，也非裴偉所說只有20分鐘，批評裴偉只是在移轉問題焦點。

裴偉在聲明中表示，110年12月17日股東臨時會並無立法委員指涉的錄音內容，且經多方瞭解，當日股東會僅進行約20餘分鐘，即在股東的提議下結束。之後幾位股東留下來閒聊，「經由確切管道得知錄音之人為田富彰，立法委員公開的錄音內容又經刻意剪輯，製造不實輿論」。

針對裴偉的說法，陳建平也提出兩點反駁，強調110年12月17日鏡電視股東會，他全程參與。他從吹哨者所取得之完整音檔，長達約2小時，並非只有20餘分鐘。裴偉確實在會中向與會股東報告，他向府院反映溝通的內容與結果。

他強調，昨天由立委揭露的錄音內容，確實是裴偉本人的發言。對於裴偉一再指稱該部份發言並不在股東會正式議程之內，他無法理解意義何在，認為裴偉目的顯然只是在移轉問題焦點，毫無意義。

陳建平表示，他本人所取得之錄音檔，是由吹哨者所提供，並非來自田富彰。對於裴偉的不實指控，田富彰決定如何採取相應的法律行動捍衛自身權利，「本人完全尊重，並將給予最大之支持」。