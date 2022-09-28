新北市萬里蟹正值產季豐收期，為了邀請民眾到青春山海線北海岸遊玩品蟹，漁業處與在地職棒隊富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」拍攝影片，並推出「萬里蟹之友」優惠活動。（蔡雯如攝）

新北市萬里蟹正值產季豐收期，為了邀請民眾到青春山海線北海岸遊玩品蟹，漁業處與在地職棒隊富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」拍攝影片，並推出「萬里蟹之友」優惠活動。（蔡雯如攝）

新北市萬里蟹正值產季豐收期，為了邀請民眾到青春山海線北海岸遊玩品蟹，漁業處與在地職棒隊富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」拍攝影片，並推出「萬里蟹之友」優惠活動，遊客只要到萬里蟹合作餐廳用餐，有機會抽取千元產地餐廳抵用券及住宿券。

新北市長侯友宜表示，萬里蟹不只好吃，也有營養，9至11月剛好是捕撈當季，每年大約可以捕撈350噸到400噸，因此總是吸引老饕蜂擁而至，「萬里蟹-正當食」代表萬里蟹正在產季，遊客除了可以藉機品嚐到最新鮮的海產，也可以趁秋天欣賞最美景色。

漁業處指出，市府為了推廣萬里蟹，邀請「Fubon Angels」女神慈妹、秀秀子拍攝4集行銷影片，分別介紹龜吼漁夫市集、野柳漁港假日活蟹市集、富基魚市及淡水漁人碼頭，帶領大家認識萬里蟹產地、品嚐不同料理方式的萬里蟹，目前在漁業處粉專「新北漁樂快爆」已上架2集影片，介紹野柳漁港及龜吼漁夫市集餐廳和景點，本月30日、10月7日將上線其餘2集。

另外，「萬里蟹之友」活動也邀請民眾到萬里蟹合作餐廳時，尋找桌上活動QR碼，除了可獲得店家優惠小菜或飲料，完成指定內容還可抽取萬里蟹餐廳千元抵用券（10份）、千元住宿券（4張）以及價值700元的一斤熟蟹福袋（10份）。

漁業處表示，民眾在產季期間（即日起至10月31日止）到龜吼漁夫市集、富基魚市、野柳假日活蟹市集、淡水漁人碼頭及萬里蟹合作餐廳，與萬里蟹裝置物合照，上傳到新北漁樂快爆貼文留言，可抽取千元抵用券（10份）以及一斤福袋（10份）。

除了漁港餐廳外，新北望月樓、台北凱達大飯店也推出產季限定菜單，其中望月樓的「一蟹知秋」季節限定菜單，用頂級粵式手法烹調萬里蟹，像是薑蔥上湯焗花蟹、葡汁焗烤三點蟹等；凱達大飯店的「萬里蟹套餐」則以南洋風的避風塘、叻沙與番茄酸湯強調鮮味，兩家限定菜單各具特色。

漁業處補充，萬里蟹產季持續到明年初春，野柳假日活蟹市集即日起至11月27日每周例假日及國慶連假，提供現撈生猛萬里蟹及代客蒸煮服務，為了鼓勵民眾到北海岸吃蟹，捕蟹漁民也將在10月22日下午2時在野柳漁港保安宮舉行特賣會，2斤活蟹福袋只要299元，今年更與萊爾富冷凍超取Line團購合作，推出百份冷凍熟蟹福袋，10月7日將在各分店Line團購群組開放預購。