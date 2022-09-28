房子出租2年變垃圾場，引起網友討論。（圖／翻攝自爆料公社）

房子租出去2年慘變垃圾場！一名網友分享，最近租了2年房子的租客搬走了，找時間去清點房屋，一開門立刻傻眼，因為裡面堆滿了垃圾、飲料瓶罐，放眼望去幾乎沒有可以站人的地方，讓人看了怵目驚心，也引起網友討論，不少人崩潰直呼，這是人可以住的嗎？甚至有眼尖網友發現，垃圾堆中似乎有嬰兒奶粉，租客該不會有小孩吧？

一名網友近日在臉書社團《爆料公社》上發文說，以前常聽到租客留下爛攤子讓房東處理的爭議，沒想到他也遇到了，租了2年的租客搬走，他去清點房屋卻發現裡面已經變成大型垃圾場，堆滿大包小包的垃圾、菸蒂與飲料瓶。

從照片中可見，不管是廚房、客廳、臥室或廁所，每個地方都髒到不可思議，一包包的垃圾堆滿各個角落，許多沒有吃完的食物就隨便亂放，還有一大杯的菸蒂留在桌子上，最可怕的是廁所馬桶裡的水，不知道發生了什麼事竟變成棕色的。

房客合約到期退租，竟留下一堆垃圾。（圖／翻攝自爆料公社）

房子出租2年變垃圾場，桌上留著一杯菸蒂。（圖／翻攝自爆料公社）

恐怖房客把房子弄得像是垃圾場，馬桶也髒到不行。（圖／翻攝自爆料公社）

恐怖畫面引網友討論，「天啊！這是人可以住的嗎」、「冰箱！我看到冰箱了，你有打開看看嗎？感覺裡面也會有很厲害的東西」、「他都直接踩在垃圾上面行走嗎？沒看到路呀」、「總覺得下面會突然伸出一隻手或一顆頭」、「那堆菸蒂的量，感覺肺癌不遠了」、「你們確定房客沒有在冰箱裡面嗎？」另有一名網友驚呼，沒看錯的話，其中一張照片裡好像有嬰兒奶粉，所以恐怖的房客有小小孩嗎？

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