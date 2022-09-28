鷹派升息抗通膨，也令人擔憂經濟衰退疑慮，加上蘋果新機銷量低預期，傳出將撤回增產計畫，以及中央銀行總裁楊金龍周二提出，若外資大量資金撤離，將會採取外匯管制手段，嚇壞外資。周三台股開跌9.89點報13816.70點，一度翻紅至13854.09、上漲27.5點，但隨後恐慌性殺盤再度出動，融資停損自斷被迫斷頭的賣壓止不住，一路摜破13800、13700、13600三道整數關卡，最後15分鐘更殺破13500點，放量收在當日最低，再創2020年11月16日以來的22個半月低價。

周三終場，加權指數下跌360.52點或2.61%，報13466.07點，成交量增至2246.13億元；櫃檯指數下跌8.35點或4.69%，報169.6點，成交量626.97億元。

權值王台積電(2330)收跌10元或2.23%，來到438元，離前低433元僅一步之遙，市值降至11兆3575億元，聯電(2303)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)跌約3%，聯發科更跌逾4%，電子權值股慘綠，半導體、電子股雙雙下跌2.75%，成交比重略增。

高價股方面，股王大立光(3008)大跌9%，回防1700元，股后信驊(5274)也跌破1700元，收跌5.76%，世芯-KY(3661)、祥碩(5269)也大跌超過半根跌停。旭隼(6409)、力旺(3529)之千金股則跌幅略收斂，收跌1.79%、0.91%。

航運股翻船大跌6.45%，成交占比略降、守住1成比重，其中長榮航(2618)摔至27.9元跌停，航空雙雄華航(2610)也大跌7%，萬海(2615)也大跌7%以上，跌幅貨櫃三雄最重，陽明(2609)、長榮(2603)亦分跌5、6%。電纜、光電、生醫跌5%以上，跌幅居次，造紙、汽車、化工、電子零件也跌幅達4%超過，鋼鐵、金融則分跌1.74%、2.09%，上市類股僅油電燃氣收紅，而食品跌幅在1%內。

中央銀行總裁楊金龍周二提出，若外資大量資金撤離，將會採取外匯管制手段，嚇壞外資持股超過6成的電源供應器廠台達電(2308)及PCB廠臻鼎-KY(4958)，股價分跌3.82%、5.91%。而蘋果iPhone14新機月初上市，傳出未能有爆炸性需求，向供應商撤回今年下半年增產600萬支手機的計畫，再給原本就因消費性電子需求疲弱的產業再一巴掌，蘋概股如創惟(6104)、良維(6290)、欣興(3037)、奇鋐(3017)、景碩(3189)、GIS-KY(6456)、南電(8046)、惠特(6706)、鈺創(5351)、優群(3217)、華通(2313)等均大跌約半根跌停板。

生醫股方面，肺間皮癌三期試驗解盲成功的北極星藥業-KY(6550)卻接連亮綠燈，周三又鎖跌停；族群新藥、檢測、眼球族群全面倒地，台生材(6649)、明達醫(6527)、喬山(1736)跌幅約7-8%，股王藥華藥(6446)也失守550元大關，大跌7.57%。

觀光飯店股寒舍(2739)、國賓(2704)穩居紅盤，迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)受惠疫情趨穩、旺季及展店效益挹注，第3季旺季營運看俏，今年獲利也將顯著回升可期，股價開高後放量直攻漲停價106元，創上櫃當日以來2年高點，隨後收斂漲幅，雖退回百元之下，漲幅仍亮眼居觀光之冠。

台股目前位階已跌破國安基金護盤的進場點，國安基金上次在7月12日宣布進場，當時加權指數約落在14000點左右，而本周一就已跌破萬四關卡，萬四一去不復返，周三更摔至最低收場，國安基金已起不了作用？國安基金第3季例會目前暫定10月6日，屆時就會了解國安基金砸多少銀彈護盤。國安基金執行秘書阮清華周三也呼籲，股市會回到基本面，投資人還是要理性，台股基本面還是良好。櫃買中心同樣表示，上櫃公司體質相對穩健，呼籲投資人切勿過度恐慌，理性看待近期國際經濟情勢波動。

下周將進入10月，第一金投顧提到，目前靜待美股止跌，10月沒有美國升息議題，可期待各利空出盡的落底反彈。選股方面，要選擇明年獲利成長的公司，優先從業績成長強勁、且法人站在買方個股挑選。

分析師黃漢成則認為，在趨勢向下中雖然大盤處於目前位階隨時可能有反彈的機會，但是反彈的幅度有多少？在沒有看到止穩跡象前，要保守因應，設好停損停利點；可觀察產業、報價調整是否觸底以及外資是否連續大買等。國泰證期顧問處協理簡伯儀也強調，大盤弱勢表現，目前線型偏空，在未明顯止穩前，操作上不需要躁進。