日本成人片的市場蓬勃發展，甚至揚名國際，年年吸引無數女人投入拍攝，近年以三上悠亞最具代表性，2020年時台灣女優吳夢夢，就曾規劃去日本拍攝60分網路版、與120分DVD版的動作片約，近日辛苦等待2年趁防疫政策鬆綁，便開出2項拍攝條件，讓熟悉日本片商的導演圤智雨直喊:「不太可能實現」。

吳夢夢是台灣擁有F級身材的女優，至今已拍攝超過70部片，今年更因被BBC專訪獲得「台灣第一女優」的頭銜，今年9月她在社群鬆口或許會到日本拍攝，同時對片商提出兩項不可妥協的條件：「固定男優、男優不露臉」，並直言若對方點頭答應，她坦言：「片酬我隨意」，並表示會把自己瘦到52公斤再拍。

對此，拍出《華根初上》的台灣導演圤智雨便直接打槍，針對首項「固定男優」的條件，他說連頂級的女優三上悠亞，都無法和固定男優拍，更何況是吳夢夢；至於第二項「男優不露臉」的條件，圤智雨更直接說，連台灣片商現在找男優幾乎都要露臉了，怎麼可能日本可以接受不露臉，除非是很小的片商。

而網友看完圤智雨的分析後，也留言提出意見，「老闆給她去吧」、「感覺她在台灣當女優職業生涯，快接近尾聲了，看看能不能在日本炒一下剩餘價值」、「日本的風格是在比誇張的，她能接受嗎」、「她在日本也沒什麼看頭吧，身材比她好，臉比她好看的，真的太多了」、「她轉向當幕後或企劃，比較適合」。