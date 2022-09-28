名嘴周玉蔻28日預計赴台北地檢署按鈴提告台北市柯文哲與國民黨台北市長參選人蔣萬安公開誹謗、妨害名譽，最終周玉蔻並未出面，而是委任律師遞狀，讓守候的媒體空等一場。（鄭任南攝）

名嘴周玉蔻爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親晶華緋聞事件挨告，昨晚間於政論節目淚崩，控訴柯文哲、蔣萬安對她抹黃，柯文哲今日笑翻表示，沒時間看周玉蔻哭的影片，那到底是政論節目還是娛樂節目？另周玉蔻原定今上午提告卻未現身，柯則開玩笑稱，搞不好她（周玉蔻）今天拉肚子誰曉得。

柯文哲今下午出席北市平戰轉換辦公室成立揭牌典禮，會後受訪被問及周玉蔻昨在政論節目指控民眾黨並痛哭。柯文哲表示，不能網路上任何人都說是民眾黨網軍，這樣牽連太多了，柯說，若自己有網軍，怎麼還會每日挨打，並強調，哪有時間看周玉蔻哭的影片，並酸到底是政論節目還是娛樂節目？

周玉蔻原訂今上午到台北地檢署控告蔣萬安、台北市長柯文哲誹謗，不過卻神隱未現身，柯文哲笑翻開玩笑稱，搞不好她（周玉蔻）今天拉肚子誰曉得，自己被告就是無妄之災，「我想比較頭痛的是檢察官不是我。」

另周玉蔻自從前往檢署大亂後臉書便噤聲，今上午更臨時向電台、民視請假，全面神隱，媒體問柯是否為民進黨出手，在背後下指導棋。柯回應，就是被民進黨利用完就把她（周玉蔻）丟掉了，之前就一再講，用網軍名嘴治國會有報應，現在就是報應的日子。

至於柯文哲昨日稱周玉蔻風波恐會造成民進黨一屍N命，不過據選舉還有2個月，是否會影響選情，柯文哲今語帶保留，僅表示凡走過必留下痕跡，大家覺得周玉蔻會不再出現嗎？還是選後再出現？我也不曉得。

而民進黨籍台北市參選人陳時中酸蔣萬安在評論周玉蔻事件時，「要留點口德」，柯文哲聽聞後笑說，陳時中現在裝不熟已經來不及了。