大量掉髮、甚至禿頭是許多人的困擾，更易讓小鮮肉頓時變大叔，市面上有大量養髮產品，而近期「雷射生髮帽」更引發關注，但此種生髮帽有無效用，醫師表示，這只能當作一個輔助毛髮生長的工具，還需配合其他治療方式，避免過度期待，且若未確認掉髮原因，可能錯過黃金治療期，造成永久缺髮，將更為困擾。

掉髮會影響外觀，尤其男性一禿頭或頭髮稀疏，即使年輕也會頓時變成大叔，因此除了生髮液等養髮產品外，近來也出現許多雷射生髮帽這類要價數萬元的養髮產品。皮膚科醫師徐常捷表示，生髮帽原理是以低能量雷射刺激毛囊，讓較脆弱的毛囊細胞易得到血流與能量，進入生長期而開始生長毛髮，是一種輔助毛髮生長的工具，基本上，對人體危害不大，但是否有效仍視個人落髮原因而定。

徐常捷表示，人體落髮原因眾多，若是屬於非疤痕性落髮，也就是毛囊仍有機會自然生長，例如雄性禿、女性落髮、遺傳性落髮、休止期落髮等，生髮帽確實是一項有助於促進頭髮生長的工具；但如果是外傷、感染發炎導致的疤痕性落髮，需先治療造成發炎感染的原因，「此時使用生髮帽就無效。」

他並提醒，生髮帽是輔助改善落髮的工具，但非對每種落髮都有效，民眾要有正確認知，以免過度期待造成落空，「建議民眾若出現大量落髮時，應先就醫查明原因，以免因使用生髮帽的過程，耽誤黃金治療期。」他補充，頭髮喚醒與生長常需耗時半年以上，如果改善方向錯誤就會耽誤治療先機，導致永久性禿頭，更讓人惋惜。

徐常捷並表示，生髮帽是一種非侵入性的輔助毛髮生長工具，但有些特殊體質，例如光過敏、特殊免疫疾病、使用特殊藥物不能照光、使用抗癌藥物等族群，要先經過醫師評估身體能否生髮帽，避免自行使用。此外，生髮帽屬於醫療器材，需有衛福部醫材許可證才能確保品質。