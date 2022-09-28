台灣存託憑證（TDR）發行以來，投資市場日益熱絡，但多年來財政部並無明文規定是否屬《證交法》範疇，導致許多投資人含冤入獄，中華人權協會及台灣法曹協會，特別為了有價證券的正名與人權保障，在26日共同主辦「2022年焦點人權研討會」，邀請學者參與，與會學者一致呼籲政府應盡快修法，保障人權。

與會的法律學者均表示，金管會及司法機關應重視人權，不可漠視憲法「罪刑法定原則」、「法律明確性原則」，進而對法律修正前所未涵蓋的投資行為，寬鬆解釋，且就只憑有爭議的行政命令，輕率地以刑事責任濫行處罰。

中華人權協會及台灣法曹協會，特別為了有價證券的正名與人權保障，主辦「2022年焦點人權研討會」，邀請學者參與，與會學者一致呼籲政府應盡快修法，保障人權。(戴志揚翻攝)

為此兩會特別發布聯合聲明如下：

一、法院依財政部民國76年900號函公告所為判決，竟自創法學術語，舉凡「最大迴旋餘地」、「範圍性功能」等用詞，皆非任何法律明文、司法院大法官解釋曾經有過，刑事法因有刑事責任，若隨意創設名詞使人入罪，皆非憲法所允許，更明顯侵害人權，敬請司法節制此類行為。

二、我國既然是是法治國家，法院必須依法裁判，此不僅需要法官充實法學素養，更要「忠於法條文義」，特別是涉及刑事罰的所有法律，必須嚴守只有「法條文義明確提及的對象與處罰內容才能予以判決」，如果法官可以隨心所欲去編織、創設一些法條文義所沒有提過的用詞，進而判處人民刑責，那就是「違法裁判」、就是「侵害人權」！

三、以德國法院的歷來判決為例，依法裁判就是「依文義裁判」，立法者不可能賦予法官自行創設法律名詞去處罰人民，因此，我國法院對於證交法修法前的TDR投資行為，竟然可以為了讓民眾入罪，完全捨棄「罪疑唯輕」、「罪刑法定」等最基礎、最根本的憲法規範、人權基石，自行發明「最大迴旋餘地」、「範圍性功能」等用詞，就是違憲、違法！

四、或有提出證券交易法第6條所規範的有價證券對象是有限列舉、概括授權，但概括授權是指主管機關具體核定、逐一核定，必須很明確地寫出是哪種名稱、類型，刑事法上的概括授權與民事法不同，為了避免行政機關、司法機關濫行處罰人民，對於概括授權的要求與標準，絕對是非常嚴格，沒有具體寫明，就是不能處罰，沒有所謂的事後寬鬆解釋，立法者更不可能放任主管機關寬鬆地概括核定，如果可以，那何必需要經過核定，行政機關想怎麼解釋，就怎麼解釋，想讓誰去關，就讓誰去關，這樣還需要法律、還需要立法機關嗎？

五、全世界民主法治先進國家，對於刑事法所謂的「概括授權」不可能與「概括核定」畫上等號，試問，立法者有可能授權財政部、金管會隨意匡列處罰範圍嗎？即便是行政罰也不可能！因為國家行為要有可預測性、刑事處罰的對象種類，更必須清清楚楚地讓人民知道！

六、目前已有非常多的專家學者抨擊金管會以財政部民國76年900號函作為處罰30年後的新形態投資行為的依據，外國證券至臺灣募集發行，行政機關就必須按照證交法第6條「必須受到我國主管機關核定」的解釋來執行，這是正當法律程序原則，金管會難道可以隨便從檔案櫃裡掏出一張陳年舊公文，就誆稱30多年前的公務員，就已經乘坐時光機看到未來的交易行為模式，並將之寫入30多年前的公告裡頭，請問財政部與金管會有時空旅人嗎？這樣羅織無辜者入罪，良心不會遭受譴責嗎？立法者有同意主管機關可以隨意穿梭時空解釋法律嗎？

七、此外，金管會的「募集發行準則」絕非得以核定證券的依據，否則過去主管機關未依此核定的證券難道都是「違法上市」？顯然76年900號函絕非核定證券行為，只有循正當法律程序，確實依照證交法第6條，讓主管機關具體核定、逐一核定的行為，才是合法的核定證券行為，若主管機關、司法機關違憲將「概括核定」的情形，也作為處罰人民的依據，就是違憲、違法。