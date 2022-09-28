媒體人周玉蔻近日力挺民進黨台北市長參選人陳時中，稱國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞案女主角引爆爭議。國民黨台北市議員徐巧芯表示，周玉蔻效應已從台北市外溢到其他地方，「周玉蔻的幫忙跟熱心在台灣各地遍地開花，那她的影響力對綠營就會是遍地開花。」

徐巧芯今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。徐巧芯爆料，周玉蔻曾在節目後的飯局向她提到自己是如何做危機處理，例如之前的3億男事件，「周玉蔻當時的言下之意就是，她當然知道自己有錯，但她還是會硬上節目哭訴，因為只有在壓力之下還衝出去，才能保住自己的後路，如果認錯就會沒有未來。」

徐巧芯表示，周玉蔻面對這次的爭議，會有這樣的處理方式她個人並不意外，周玉蔻現又哭又鬧，某種程度上就是情緒勒索的表現，如此一來就嚇到過去跟她有合作關係的人，想說如果周玉蔻現在瘋成這樣，恐將他們過去一起做的事情全都抖出來，被周玉蔻威脅到進而安撫周的情緒。

對於周玉蔻昨淚灑節目現場，徐巧芯炮轟，她的道歉根本毫無悔意，甚至周玉蔻指控的民眾黨網軍合成她跟陳時中男女汙穢影片，就是將他們在節目上的內容剪輯，但都是在合理的二創範圍之內；周玉蔻問說是誰把今年的選舉搞得這麼骯髒，其實就是周自己，一開始先抹黑慈濟，然後又要蔣萬安滴血驗親，現在又說候選人爸爸的緋聞。

徐巧芯認為，周玉蔻絕對不是一個腦袋不好的人，「連她前幾天去張淑娟的提告現場踢館，她都是有策略的，周玉蔻當時可能認為只要自己去現場鬧，張淑娟可能就不敢來了。」

徐巧芯提到自己發現周玉蔻每一次出事時，就會出去鬧場，無一例外，「她只要情況變得不利時，就會透過鬧事，把事情搞得非常混亂，讓大家忘記這整件事情原本的走向，同時也向受害者施加更多壓力。」

至於周玉蔻為何要向柯文哲、蔣萬安提告？徐巧芯認為，周玉蔻是想要尋求第二次裝受害者的機會。

徐巧芯繼續分析，周玉蔻效應已經從台北市外溢到其他地方，「周玉蔻的幫忙跟熱心在台灣各地遍地開花，那她的影響力對綠營就會是遍地開花。」

對於作風一貫高調的周玉蔻突然噤聲，徐巧芯認為，應該是有民進黨友人出手了，她有遇到不少綠營議員，他們也都不太敢去制止周玉蔻，因為怕去跟周玉蔻說，結果講過的話會被她扭曲之後再放出來。

對於民視取消周玉蔻主持的《辣新聞》節目在民視新聞台的聯播，並維持在152頻道的台灣台播出，並且時段不變一事。徐巧芯指出，在其他政論節目發生這種事，NCC會馬上開罰，而以前馬英九主政時代，名嘴講的話自己負責，但現在蔡英文時代則是，整個製作單位跟電視台都會被罰。

徐巧芯表示，NCC縱容《辣新聞》好幾個月，讓他們在沒有足夠查證下毀人名節，而民視把節目取消聯播，對收視率一定有影響，可是等到風頭過後搞不好又調回來，可能只是暫時的權宜之計，且搞不好之後還會進行報復，而電視台可以容許主持人把節目當成私器使用嗎？甚至公開為陳時中拉票？政論節目通常都會請藍綠的來賓，目的是要提供公共辯論空間，不能完全獨厚某一方，因此民視應該停掉周玉蔻節目，或更換主持人，並向社會大眾道歉。

徐巧芯認為，周玉蔻的做法就是情緒勒索，「她知道其他人想要什麼、害怕什麼，就像她攻擊我跟同黨議員王鴻薇的老公，因為她知道打本人沒有用，所以喜歡羞辱家人，讓人覺得她很煩，不想跟她玩，這樣她就贏了，每次都這樣，所以會時常扯一堆不相關的人跟事，就是想要其他人閉嘴。」