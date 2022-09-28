告別式現場冠蓋雲集，除有議長周典論擔任銘旌官外，藍綠屏東縣長參選人蘇清泉、周春米也都派代表致哀。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東崁頂鄉地方角頭、綽號「鴨頭」的陳姓男子，28日封街為父親陳慶風舉辦告別式，不僅各地角頭齊聚2000餘人、送行隊伍綿延數百公尺，現場還冠蓋雲集，除有議長周典論擔任銘旌官外，藍綠屏東縣長參選人蘇清泉、周春米也都派代表致哀。

據了解，這場聲勢浩大的告別式是「鴨頭」為讓享壽71歲的父親風光走完最後一程，斥資逾400萬在陳公館外封街舉辦，除從台北預定花車、連夜載運南下外，還出動空拍機及全程轉播告別儀式，此外，還用近百台名車、跑車當禮車，場面驚人。

10點公祭時間還沒到，各地角頭已陸續到場，整場儀式約有2000餘人到場致哀，警方為防滋事，也派出百名警力到場戒備，向致哀人士盤查；現場除致哀人士眾多外，也是冠蓋雲集，除由議長周典論擔任銘旌官外，屏東縣長藍綠參選人也都派人到場致哀。

據悉，「鴨頭」曾涉及幾起社會案件，今年5月疑又捲入槍擊案，遭警方依殺人未遂罪嫌送辦，2個月後以30萬交保，而其妻楊芷瑜則登記參選崁頂鄉代表。