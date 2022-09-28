主計總處統計，110年是過去20年來最缺工的一年，各業中以工業職缺率3.92%最高，職缺達11萬9,000人，其中由以半導體業缺工現象最嚴重。高薪的半導體業，為何人才流動率大？除了高工時，近年日趨多元的科技產業，如5G、電動車、綠能等讓人才有更多的職涯選擇，員工流動頻繁，也讓產業發展前景蒙上一層隱憂。如何營造員工對公司的歸屬感，進而達到留才目的，已成為各大企業核心戰略目標。

華南銀行建議，企業可善用「員工持股信託」或「員工福儲信託」機制，由員工組成「員工福利信託委員會」，約定每月自其薪資所得中提存一定金額（員工提存金），企業相對提撥一定金額予參加員工作為獎勵（公司獎勵金），經由委員會統一交付至信託專戶後，定期定額投資於企業之股票或基金商品，並依約定之目的為管理運用及返還，協助規畫員工的退休離職生活。

另一方面，持股信託也能加入限制員工離職的條款，如果員工在限制年限內離職 ，就只能在信託帳戶內提領到部分金額，藉此鼓勵員工在公司內實現長遠人生價值。

荷蘭顯影設備大廠艾司摩爾（ASML）在台徵才特別強調員工持股計畫，且第一年保證獲利20%，讓員工入職即享最高10%年薪的持股計畫，持有一年後，公司直接給予購入價20%的現金，員工可享有年度高額配息與股價漲幅獲利。近5年ASML股價成長650%，對於凝聚員工向心力的效果可見一斑。

除此之外，國內超商龍頭統一超商在108年接受採訪時表示，早在97年就創立員工持股信託，鼓勵企業員工與加盟主每月定期定額購入自家股票，自願參加的員工拿出本俸6%，公司即再補貼員工提撥部分的3成。信託成立至108年累計購買金額已逾25億元，投資報酬率達254.4%。且員工持股信託推行以來，公司的後勤員工年離職率僅0.39%，即使包含流動率相對較高的門市人員在內計算，離職率仍僅0.84%，流動率相對其他零售業為低。