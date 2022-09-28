中華航空與日本寶可夢公司合作推出台灣第一架寶可夢彩繪機，備品同步亮相。（陳祐誠攝）

中華航空與日本寶可夢公司合作推出台灣第一架寶可夢彩繪機，空服員圍裙也精心設計。（陳祐誠攝）

中華航空與日本寶可夢公司合作推出台灣第一架寶可夢彩繪機，備品同步亮相。（陳祐誠攝）

中華航空與日本寶可夢公司合作推出台灣第一架寶可夢彩繪機，歷時21天完成彩繪，今日正式亮相，並同步公開機上備品，準備迎接疫後旅遊市場。華航表示，該架彩繪機10月2日起首航台北松山－東京羽田，之後每天固定會有1班，而首航班機還有空位，旅客想衝首航還有機會。

華航「皮卡丘彩繪機CI」噴漆工序使用多達36種漆料色彩，11隻寶可夢躍上機身兩側，成為華航有史以來最繽紛的彩繪機。彩繪過程跨國合作，除有華航修護工廠技師，日本噴漆職人也特地來台合作。

日本寶可夢公司董事福永晉指出，看到色彩繽紛的彩繪機亮相，內心相當興奮，「相信大家都跟我一樣」。他說，世界疫情仍嚴峻，而公司希望為旅客接下來的旅途帶來樂趣，彩繪機將從台灣出發，和全世界的旅客分享快樂，而他自己也會搭乘首航飛機回到日本。

搭乘「皮卡丘彩繪機 CI」的旅客，從報到即可感受寶可夢的陪伴，包括專屬登機證及行李名牌，置身客艙及用餐時，可以看到枕頭套、盤墊紙、紙杯、清潔袋及綜合果豆等，隨處可見皮卡丘可愛的身影，空服員也將身著飛翔皮卡丘的圍裙服務。影視系統還有精選10部寶可夢卡通動畫，讓旅客在搭乘 「皮卡丘彩繪機 CI」，時時刻刻都有被寶可夢包圍的幸福感。

除了機上服務用品，華航也與寶可夢公司合作開發周邊商品，明年第1季前，將陸續推出華航「皮卡丘彩繪機 CI」模型機、綜合果豆禮盒、旅行托特包與機上空服圍裙等4樣系列商品，旅客搭乘華航亞洲、帛琉及關島航班，可以在出發前網路預訂，購買華航專屬獨一無二寶可夢商品。