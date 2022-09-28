苑裡鎮長參選人劉育育。（苑裡百年老市場災後重建自救會提供／李京昇苗栗傳真）

苑裡百年老市場災後重建自救會、毋免拜託聯盟舉白旗抗議。（苑裡百年老市場災後重建自救會提供／李京昇苗栗傳真）

苑裡鎮公有零售市場2018年因為火災毀損，被列為歷史建築，苑裡鎮公所爭取6500多萬元要重建2棟市場建物，但過程招標不順利，苑裡百年老市場災後重建自救會、毋免拜託聯盟28日開記者會批評，苑裡鎮長劉秋東違法、失信於民；劉秋東則回擊，一切依法行政可受公評，有些人為選舉刻意操弄，他不想多做回應。

毋免拜託聯盟、苑裡鎮長參選人劉育育指出，苑裡鎮公在市場門前展示的市場重建方案，尚未核發建築執照，為選前搶施工，違法忽略應有行政程序，而且現行方案設計，違背2019年公民審議的結果，不但推翻民意，更推翻專業意見。

劉育育表示，苑裡鎮公所光是清運火災殘餘垃圾，整整延宕快4年直到最近才完成，如今重建規畫還亂改成一套造成街廓四分五裂、設計不良的方案，對於苑裡街區發展將造成不可回復的傷害，且歷史建築區規畫52個攤位，根本也不足夠

苑裡百年老市場災後重建自救會會長、攤商鄭記魚丸鄭暉煌說，一個市場要使用超過50年，選前趕施工錯誤方案，犧牲的是人民的納稅錢、公共工程品質和苑裡的未來發展，身為攤商只想問到底何時才能等到新市場蓋好。

苑裡鎮長劉秋東表示，針對地方提出民意，鎮公所身為行政機關，自然會將各方意見列為考量，但實際設計方向，得依照基地實際情況、經費多寡是執行，不可能完全照地方建議重建，且市場重建設計方案，是經過中央核准，才可以爭取到經費跟上網公開招標。

劉秋東說，公開標案內容也有詳載建照正向縣府申請補件，工程仍在招標階段，還來選前搶著施工，9月初第1次招標流標是因廠商考量成本問題，公所近期也正研擬第2次招標，所有過程都符合法規也依法行政，他不希望有心人士為了選舉，讓市場重建變成口水戰。