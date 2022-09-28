為了讓鹽埕區的歷史風華能夠再次興盛，由蕭清元所長所帶領的鹽埕在地社團「鹽埕研究社」，在新樂街這條儼然是全台最密集的「奶茶一條街」上，創造了鹽埕奶茶節活動，以吸引Ｚ世代再度感受鹽埕的魅力。

鹽埕奶茶節今年為第三年舉辦，由勞動部勞動力發展署高屏澎東分署、國立高雄科技大學人文社會學院及高雄市杉林區日光小林社區發展協會協助此次活動，由於今年剛好舉辦四年一度的世界盃足球賽，因此今年主題就以「鹽埕世界盃奶茶節」為概念，進行相關的活動設計。本次活動將於10月1號下午2:00到6:00，將於鹽埕區新樂街跟大勇路交岔口(鹽埕捷運站3號出口)，舉辦開幕活動跟多元市集，歡迎大家屆時可共襄盛舉。

高雄鹽埕區新樂街「奶茶街」的前身其實是「黃金街」、「金仔街」，曾經是全高雄最貴氣的銀樓街道，近幾年則由幾家老字號奶茶店開始延伸出許多特色飲料店，約550公尺一條街，就有販售奶茶的店家約12家，奶茶街最大的特色是有很多其他地方不常喝到特殊口味奶茶。今年第三屆鹽埕世界盃奶茶節，今年總共結合了35家店家共同參與，進行聯合行銷活動，也藉由和商研院合作品牌一條街Q-ri快閃活動，為10月份奶茶開始熱身。本次活動時間長達一個月，這段時間更推出文青導讀參訪行程，導讀的內容為「老屋再造。鮭魚返鄉」，帶領大家走訪

高雄最富有歷史文化的鹽埕區，今年持續聚焦鹽埕的品牌化及故事化，如何將老屋給於最有效的再利用，以及鹽埕在地的年輕人，返鄉為家園再盡一份心力的偉大熱誠，希望藉由此次的活動，能為地方創生再造鹽埕區新的商機。