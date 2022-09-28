玉里慈濟醫院祝福918地震被困在超商的媽媽跟小妹妹、以及逃生時摔斷大腿的阿姨順利出院。（玉里慈濟醫院提供）

花蓮玉里鎮中山路一棟7-11超商建物，在強震中倒塌，1對母女、還有1位跌倒受傷的女士先後被救出，3人被送到玉里慈濟醫院救治，今上午出院。一家人感恩在住院期間，受到醫護團隊細心照顧，身上雖然還有傷口等待痊癒拆線，但是她們的心情已經安定多了，小女孩爸爸現場激動落淚，表達對救難人員感謝。

918台東強震，靠近震央的花蓮在玉里鎮陸續傳出災情，大橋斷裂、鐵道嚴重毀損、民宅、地面龜裂，玉里鎮中山路一家7-11超商3層樓房被震垮，3小時後，救難隊救出一對受困母女，被送到玉里慈濟醫院急診救治。

被救出的媽媽是39歲衛生福利部玉里醫院護理佐理員葉金宜，當天她帶著小女兒到超商購物，騎著電動機車在路口停等紅燈，一陣天搖地動，連人帶車倒在馬路上，正準備要扶起女兒時，旁邊的超商樓房就整個坍塌，母女被壓在鋁窗下，幸運的還有一些空間，她安撫女兒不哭才能保持體力。

她的丈夫覃先生流著淚說，母女受困3小時先後被救出時，心中大石終於放下，「真的很感謝救難人員，還有玉里慈濟醫院的醫師、護理人員」。

主治醫師、副院長林志晏說，小女孩在爸爸陪伴下先被救護車送來醫院，大腿有一道很深的傷口；約10分鐘後媽媽送來，身上包括肋骨、腰椎等處有9處不同程度的骨折。

他還提到，其實到這一週都還有診治到因地震而受傷的民眾，「但地震當下醫院沒有倒，牆壁沒有問題、柱子沒有問題，我們就一定會搶救受傷的民眾，感謝當時所有的同仁！」

玉里慈濟醫院院長陳岩碧指出，在地震當下，醫院醫療與辦公設備也受到不同程度的毀損，但全院員工在接獲大量傷患動員簡訊後，紛紛放下家中災情，除了因橋斷、交通因素無法趕回醫院者，當天約50多名員工趕回工作崗位，維持急診醫療與開刀房運作，即時搶救數十名到院的輕重傷民眾，令人感動。