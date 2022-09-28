族群與多元文化學會、財團法人民主文教基金會等團體28日舉行「兩岸交流35年回顧與展望」座談會，台大政治系副教授唐欣偉從現實主義的角度，以印太戰略的改變為題來解讀美國對中政策。

延續前段台大教授左正東說九二共識是兩岸進入後冷戰時期的標誌，唐欣偉說，「1992年是個有趣的年份」，因為1991年冷戰結束，剛好承接上。他表示，美國冷戰時期的對手是蘇聯，所以當時美國的戰略是以圍堵蘇聯為主，而蘇聯瓦解後，美國暫時失去假想敵、進入空窗期，國際關係學界多稱這是美國單極獨霸的時期。

美國單極獨霸持續到何時？唐欣偉表示有爭論，但近年來越來越多人認為中國大陸已有取代當年蘇聯的資格，所以美國開始在思考過去圍堵蘇聯的方法是否要用來對付中國大陸。「新冷戰」的說法由此而生，具體來說，美國的戰略就是印太戰略。

中美的實力對比和政策有何關聯？唐欣偉以印太戰略為例指出，2006年日本首相安倍晉三與外相麻生太郎首次提出「自由與繁榮之弧」構想，目的是把印度拉進來組成陣線，以對抗實力日漸增強的中國，「當時中國在實力上首度超過日本」，但由於中美在實力上仍有差距，所以美國對日本的提案並未表示興趣。到了2012年，美國在新加坡提出「亞太再平衡」，背景就是感受到中美之間的實力接近。川普執政時期推動印太戰略，更積極爭取印度加入。

唐欣偉表示，美國從一開始的漠不關心，到調動軍力部署，再到積極拉攏盟友的變化，都可以看出美國在區域戰略的改變都顯示出美中實力愈加接近。但他也指出，疫情過後，中國未來甩開美國的速度會變慢，雙方纏鬥的格局或將持續一段時間。