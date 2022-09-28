通用汽車上周要求員工返回辦公室上班，但隨即遭到員工反彈，於是在周二改口，表示到今年結束前不會強制要求員工返回到實體辦公室。

通用上周五通知員工，由於疫情已大幅改善，要求今年稍晚每周至少回到辦公室工作3天。

據了解，此舉引發員工質疑與反彈，促使這家美國車廠旋即調整措施，周二表示一直遠端工作的員工無須強制周間到公司，此措施將持續至年底。通用提到，基於上周五以來公司內部的對話，未來幾周會持續聘聽員工意見，作為執行計畫的參考。