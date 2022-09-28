由於通膨以及能源費用仍然飆漲不見絲毫停歇，德國10月GfK消費者信心指數再度下滑，且連4個月又創下歷史新低。

德國專事消費者產業的調研單位GfK表示，主要受到薪資預期心態所影響，編撰的消費者信心指數，從9月負36.8，再度降至10月負42.5，較市場預估負39還要差許多。同時，也創下東西德統一以來30多年最低。

GfK指出，消費信心若要復甦都跟通膨是否控制得宜有關，但目前通膨還是處於失控狀態。因此，苦日子還在後面。而德國8月消費者通膨年增8.8%，預估9月有機會再攀升至10%。

GfK認為，德國家庭目前被迫在能源方面付出更多金錢，也就是要開暖氣取暖的代價明顯高出許多，故可以購買其它商品的花費也就相對大減。同時，消費者信心出現負值，也代表經濟成長有危機，且愈來愈多德國人認為經濟已邁入衰退階段。

德國GfK消費者信心指數，其實從2020年初新冠疫病毒爆發後不久就是負的，中間偶爾有幾個月是稍微超過零的分水嶺，所以這過去兩年半多以來，德國消費者沒信心的時期，是遠遠超過有信心的。