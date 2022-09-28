黃元德為高雄出生的青春創客代表，也朝向當代藝術創作，常獲美國、德國與紐西蘭等國際專業媒體報導。（柯宗緯翻攝）

青年局局長張以理表示，本次青年局藉由2022台灣設計展年度設計盛事媒合多位跨域創作者與高雄在地產業。（柯宗緯翻攝）

2022台灣設計展以青春為名全新創作的產品也包含浪速設計製造所創辦人黃元德精心打造的《機械生命鍊金術》。（柯宗緯翻攝）

台灣設計展10月在港都登場，高市青年局力邀在地子弟、永續設計師JUST IN XX周裕穎打造一座高達3米高的魔幻寫實「青春萬花筒」，運用機車廢棄多彩車殼及後照鏡，融合光線折射特性與動力旋轉技術，令人看了目不暇給。

高市青年局今（28）日表示，將於9月30日搶先曝光的設計中島棧5庫「不朽青春」與棧6庫「青春限動」雙展場，集結全台各地跨產業、世代、地域、性別與族群等國內外世代設計陣容。

設計師周裕穎指出，此次受青年局邀請以青春時期的酷夏旗津機車旅途為靈感創作「青春萬花筒」，並與光陽機車攜手，透過機車廢棄多彩車殼及後照鏡，融合光線折射特性與動力旋轉技術，打造高達3米之魔幻寫實「青春萬花筒」。

該光彩絢爛的巨型萬花筒，宛如這幾年高雄快速前進，這是帶給周裕穎的設計啟發，「萬花筒蘊含著無限的可能，每旋轉一次，萬花筒內的影像隨之改變」，他認為，見到的影像，會是第一次，也是最後一次的邂逅，感受青春萬花筒，就能把剎那的城市美好烙印在心中。

此外，以青春為名全新創作的產品，還有「浪速設計製造所」創辦人黃元德精心打造的《機械生命鍊金術》，以海洋生物海月水母的生命樣態來假設未來人類已突破肉體壽命的限制，並用微觀與宏觀的認知切入自我與世界，作為蘇格拉底的「宇宙之身」的浪漫反思。

青年局指出，黃元德是高雄出生的青春創客代表，因兒時自家經營鐵工廠所影響，近年來以冰冷的機械材料作為媒材，設計製造出各種傢俱燈具、客製摩托車部品與跨界作品，並開始朝向當代藝術創作，已獲美國、德國與紐西蘭等國際專業媒體報導。

青年局長張以理指出，這次青年局藉由2022台灣設計展年度設計盛事，媒合多位跨域創作者與高雄在地產業，還有來自韓國、日本工業設計師，分別透過長達數月的設計討論與發想，透過展覽設計創作，提出各自對於青春、城市、世代與未來的嚮往與願景。

除跨域創作者外，多位「青春設計節」、「青春影展」與「高雄時尚大賞」的獲獎者也參展響應高雄設計盛事。張以理也邀請民眾9月30日奔馳前進設計中島編輯你的不朽青春與限時動態，在串流中共同創造專屬自我的身影。