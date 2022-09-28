即將在59屆金馬獎擔任星光大道主持人的吳念軒，事業橫跨戲劇與主持兩大領域，演藝生涯更上一層樓。近日他為宣傳新戲《仙女姐姐來我家》，接受本報邀請進棚拍攝美度表（MIDO）時尚專題，分享他在戲中飾演心地善良的「仙女控」，為了照料被貶下凡的仙女夏朧，讓仙女得以「食人間煙火」，還得下廚做菜。

吳念軒在新戲《仙女姐姐來我家》飾演吃不好、睡不飽的老實人，自嘲與他的現實人生很相似，佩戴美度表最新款Ocean Star GMT腕表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／TOD’S）

吳念軒坦承是「仙女控」，為了讓仙女「食人間煙火」親自下廚，揚言要把仙女餵胖回不了天庭，佩戴美度表Multifort Skeleton Vertigo腕表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／TOD’S）

吳念軒得意地說，幸好他平日有練過，在戲裡隨手炒了一盤高麗菜，下了戲請大家品嚐，每個人都說好吃，他的拿手好菜還不僅於此，三杯雞、蛤蜊絲瓜、法國吐司都很厲害，「可惜這齣戲無法大展廚藝，否則一定讓仙女食遍人間煙火，胖到回不了天庭。」

在戲裡把仙女餵飽養胖，但吳念軒自己卻為了戲瘦了一圈，原因是他在戲中飾演在劇組工作的執行製片，經常有一餐沒一餐，而且還沒時間睡覺，加上個性是個「爛好人」，把工作全攬身上，因此導演叮囑他別吃太胖，身材要乾乾瘦瘦的才能把主角人物的悲慘人生演出來。

吳念軒在新戲《仙女姐姐來我家》飾演吃不好、睡不飽的老實人，自嘲與他的現實人生很相似，佩戴美度表最新款Ocean Star GMT腕表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／TOD’S）

美度表Ocean Star海洋之星天文台認證600米腕表，5萬9500元。（MIDO提供）

美度表OCEAN STAR GMT海洋之星雙時區腕表，4萬2500元。（MIDO提供）

美度表Ocean Star海洋之星200米鈦金屬腕表，3萬7200元。（MIDO提供）

美度表Multifort Skeleton Vertigo先鋒系列鏤空腕表，3萬4400元。（MIDO提供）

說完，吳念軒兩手一攤無奈地說，他覺得自己根本不必演，戲中的角色就是他的真實人生，近來他為了拍戲真的是有一餐沒一餐，且常為了軋戲沒時間睡覺，「在戲中，我被仙女拯救，但在現實裡，恐怕只有王母娘娘才有法力救得了我！」一吐成名後工作量爆多的心情。

吳念軒受邀拍攝美度表（MIDO）專題，得知MIDO代言人是金秀賢後，自詡是「台灣版金秀賢」，還當場模仿韓星神韻、秀了幾句韓語，十分搞笑逗趣，但當他佩戴MIDO腕表入鏡時，立刻男神上身，眉宇之間還真的與金秀賢有些神似。

吳念軒佩戴兩款美度表，一款是Ocean Star GMT腕表，紅藍雙色的配色是一大特色，另一款是Multifort Skeleton Vertigo腕表，鏤空表盤可看見機芯運轉之美，靈感源自雪梨海港大橋，煙煤灰表盤點綴垂直日內瓦波紋，都是金秀賢在廣告中的主打款。《仙女姐姐來我家》將於10月4日在衛視中文台與中視首播。