有些星座在愛情中比較冷淡，不會愛得死去活來，對於他們而言可能只是需要一個陪伴，但是有些星座則不一樣，喜歡全心全意的付出，《靈匣網》運勢專欄指出，天蠍座、獅子座、牡羊座會為了愛放棄整片森林，就是為了把對方呵護在手掌中。

天蠍座

首先不能質疑的是天蠍座的魅力，他們是最具備神秘氣質的代表，天蠍同時也有著強烈的責任心，他們能為喜歡的人付出全部的愛，但也希望能得到相同的回報，雖然可能會讓人愛到窒息，但實在很值得去擁有。

獅子座

不要被獅子座愛慕虛榮的外表給騙了，他們不是會出賣愛情而做負心漢的人，相反的重情重義的獅子座願意為愛情放棄整片森林；對於獅子座來說，為了愛情可以包容所有事，如果沒有金錢，他們願意為了愛去賺取金錢，如果獅子真的愛你，他們就會把你當成寶貝，在他們眼中，你是最好的，會拚盡全力去保護你，他們給你的是太陽般的愛情，閃耀而溫暖，美好到你難以抗拒。

牡羊座

牡羊座只要感覺對了就積極追求，哪怕對對方一無所知，當牡羊座愛上的時候，再困難的事情，也抵擋不了他們的愛意，而且他們隨時做好捍衛愛情的準備，他們會對愛人負責，只要曾經承諾過的事情，牡羊座會以驚人的速度去完成，展現出對戀人的愛。