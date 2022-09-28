【愛傳媒簡秀枝專欄】成就偌大藝術園區的開發，除了藝術家江賢二、公益平台團隊，背後的資助天使，是最大的支柱力量。

9月24日的剪彩儀式，此起彼落的感謝聲中，讓民間天使逐一浮現，成為佳話，凸顯了豐厚的台灣民間實力與理想性。

首先，信義房屋集團創辦人周俊吉、王美文夫婦認養新畫室，取名為「二賢館」，肯定江賢二與嚴長壽兩位賢士。勤誠集團的陳連春、陳美琪夫婦，資助舊畫室改建。

接待中心與可容納24位藝術家的駐村中心，由明門實業董事長鄭欽明，以及日立集團葉寶鳳義助。葉寶鳳是藝術拍賣界名人葉正元（Ken Yeh）的妹妹。

他們都出席剪綵儀式（陳美琪由陳連春單獨代表），唯一缺席的大天使是，富邦集團大董蔡明忠、陳靄玲夫婦，他們認養未來的教堂。除了直接掏腰包資助之外，研揚科技公司莊永順、黃慧美夫婦，買地力挺，阻擋附近被濫建，破壞視野，預備未來的戶外雕塑公園。

捐錢出力之外，還有捐畫天使，例如早年收藏江賢二重要作品，捐返基金會，讓「江賢二藝術園區」收藏，更為完整。代表人物是大隱開發創辦人張裕能等。

作者為典藏雜誌社社長

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