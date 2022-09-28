縣長徐耀昌等人合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為慶祝大成至聖先師孔子誕辰2572周年，苗栗縣政府28日教師節當天，在頭屋鄉玉衡宮孔子廟舉行釋奠典禮，由縣長徐耀昌擔任典禮主祭官，並邀請頭屋國小學生表演傳統六佾舞，以傳統三獻禮儀及民俗表演，表達對孔子的崇敬，並向平日辛勤的教師獻上感謝之意。

典禮邀請頭屋國小學生擔綱表演六佾舞及舞龍獻瑞，並邀請明德國小、象山幼兒園、造橋中祥幼稚園分別表演台灣獅、幼兒舞蹈及幼兒律動等民俗活動節目，另有西湖國樂團演奏雅樂。更藉由教師節對教師表示敬重，由栗林國小倪明宗校長及士林國小葉玲校長等2位擔任教師代表，並由頭屋國小敬師學生代表向教師代表行感恩禮。

縣長徐耀昌表示，縣府從民國83年開始與玉衡宮合作，在一年一度別具意義的教師節當天舉辦祭孔大典，且依循傳統採三獻禮及六佾舞表演，希望傳承傳統典儀及民俗活動，並發揚至聖先師的精神，彰顯尊師重道的重要性，也感謝平日辛勤於教育工作的全縣教師。

釋奠典禮將初獻禮、亞獻禮及終獻禮融入佾舞、雅樂中，不失客家祭典文化特色，典禮結束後依循往例發放「至聖筆」，供現場民眾、家長索取，祈福增添智慧，庇佑學子學業進步。

釋奠典禮採用傳統三獻禮儀，由縣長徐耀昌及玉衡宮主任委員彭錦原擔任正殿主祭官陪祭官由民政處彭基山處長及國、中小校長擔任，教育處督學黃淑評擔任糾儀官；左次間主祭官由文山國小校長王淑美擔任，右次間主祭官由頭屋鄉徐鄉長鑫榮擔任。