配合2022台灣設計展在高雄舉辦，高雄市經發局與台灣設計研究院及在地指標酒吧合作，28日宣布推出限量500盒「D98瓶裝調酒組」，盼藉由調酒職人運用在地文化打造的特色調酒及酒杯，搭配在地特色酒吧地圖，帶領消費者重溫高雄豐富的歷史人文，活絡高雄夜經濟。

1950年代因美軍停泊高雄港碼頭，為高雄帶進酒吧文化，全盛時期光鹽埕區就有超過30家酒吧，造就高雄夜經濟特色。高雄市經發局長廖泰翔指出，本屆台灣設計展在高雄以「台灣設計、設計台灣」為主題，將蓬萊商港區打造為「設計中島」，推動在地品牌再造。

高雄市經發局與在地的無聲的所在、小島茶酒及LIL GAZ等3家酒吧合作，推動「D98｜KAOBAR 敲敲杯」計畫，主打運用高雄食材及城市與產業的歷史文化，開發限量專屬3款瓶裝調酒，從調酒職人角度詮釋港都的人文記憶與產業風景，品味大港獨有的氣息。

負責D98計劃的習翌設計總監林峯白說明，「D98」是由D=地=Design=Drink、9=酒=Night、8=吧=Bar組成，KAOBAR則是KAOHSIUNG BAR縮寫，商標則是圓弧酒杯的各種角度勾勒組合，除3款調酒外，更設計專屬的「KAOBAR杯」以及D98酒吧地圖，搭配台灣設計展將於10月4日上線，將與限量500盒的D98禮盒同步開放預訂。

高雄市經發局表示，D98瓶裝調酒組禮盒限量500組，每組售價1698元，KAOBAR酒杯首批900個，每個售價198元，未來只要攜帶「KAOBAR杯」於D98地圖6家酒吧消費，即可獲得專屬驚喜活動。(記者張雅雲/高雄報導)

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