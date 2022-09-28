中部科學園區管理局今天公布2022年上半年營運績效，雖然受到國際局勢及全球高通膨衝擊，營業額仍高達新台幣5714.84億元，較2021年同期成長18.37%。

中科管理局發布新聞稿指出，上半年除了營業額較去年成長外，進出口貿易總額則為4628.23億元，較2021年同期增加928.14億元，成長25.08%；就業人數達5萬3416人，較2021年同期增加2435人，成長4.78%。

就園區主要產業營業額分析，中科表示，積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，使晶圓代工價格調漲及記憶體訂單暢旺，營業額成長28.9%。

至於光電產業2021年在宅經濟、遠距商機等需求強勁帶動下基期墊高，而2022上半年則因面板價格下跌及中國封控措施等影響，營業額衰退25.59%；中科認為，目前光電產業廠商仍持續布局高端、高附加價值市場，期能維持產業競爭力。

中科指出，精密機械產業受惠設備需求回溫及產品漲價效益，營業額成長18.32%；生物技術產業受惠市場需求增加，營業額成長34.96%；另電腦及周邊產業受惠歐美市場需求成長及產品價格上漲，營業額成長39.54%。

展望2022年下半年，中科強調，全球經濟面臨俄烏戰爭、通膨、原物料上漲、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等衝擊，預估經濟成長率雖可能下修，但因中科持續招商，廠商陸續進駐營運，科技大廠亦維持製程領先與擴大產能，在疫情沒有大規模影響製造業產能下，可望挹注中科營業額再創新高。（編輯：陳仁華）1110928