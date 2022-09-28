受到近期聯準會堅定鷹派立場的影響，市場瀰漫悲觀情緒，此時該如何投資，可以選擇綠色能源+ESG，更能接軌國際投資大趨勢，今年以來也相對抗跌。永續發展是全球共同的核心價值，各國也陸續發布淨零排放或是碳中和目標，呼應大型投資機構如挪威主權基金的動向，不只是ESG，綠色投資更有助於永續發展目標，目前國內也有第一檔具備ESG概念的綠能ETF—「富邦全球ESG綠色電力ETF」問世。

ESG等永續投資概念，已蔚為國際投資潮流，而其中關於E的環境部分，隨著全球極端氣候更讓減碳、淨零排放等議題持續升溫，綠色能源發展趨勢也更受重視。全球知名的大型投資機構，如挪威主權基金(全球最大國家主權基金)與日本政府退休基金(全球最大的政府退休基金)，均有針對投資組合設立ESG的投資標準或黑名單。其中挪威主權基金更於今年9月公布氣候行動計畫，將敦促投組中的企業，依照計畫來達成減少碳排放的目標，並且將從碳排量最大的企業開始著手，並將考慮撤出具有高氣候風險或欠缺氣候計畫的公司，目標是在2025年前建立健全的系統，在氣候風險的曝險和機會上，有更好的掌握與評估。

富邦全球ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出，由於上兆美元規模的大型投資機構，引領企業朝向ESG與綠色投資，預期將會促進國際企業朝向減碳目標邁進，有助於加速能源轉型，以及帶動全球綠色能源的發展與成長。金管會銀行局副局長童政彰亦於日前表示，近期國際有五大ESG趨勢「WATCH」須關注，其中Washing，即是避免漂綠；Accounting，是會計財務報表須誠實揭露；Testing，是要求金融業要將氣候風險情境納入壓力測試。因此，呼應上述大型投資機構如挪威主權基金的動向，不只是ESG，綠色投資更有助於永續發展目標，綠色能源+ESG投資潮流，更能接軌國際投資大趨勢。

富邦全球ESG綠色電力ETF追蹤指數為ICE FactSet全球綠能ESG指數，該指數由於較重視ESG並排除具政治風險地區(中國/俄羅斯)，相較於一般非ESG之綠能指數，波動相對較小，且今年以來截至9月22日，ICE FactSet全球綠能ESG指數僅下跌13.6％，全球主要市場指數如標普500指數、滬深300指數及那斯達克指數等則分別下跌21.2％、21.7％及29.3％，ICE FactSet全球綠能ESG指數可說相對抗跌。洪珮甄建議，「富邦全球ESG綠色電力ETF」於10月3日起募集，在2050年淨零排放兆元商機下，該ETF篩選具ESG評比之企業迎合規範與國際潮流，鎖定全球大型企業掌握行業領先競爭力，是小額投資人參與綠電投資的最簡便管道。