周三亞洲時段國際原油價格加速下挫，因美元急升，以及原油庫存意外增加，抵消了颶風伊恩影響美國石油生產帶來的支撐。

目前美國期油大跌1.74美元或2.22%，報每桶76.76美元。布蘭特期油跌1.77美元或2.05%，報每桶84.5美元。兩期油合約在隔夜市場均收漲逾2%。

聯準會表態將不惜一切代價降低通膨，以及全球利率持續攀升，加劇經濟衰退疑慮，周三亞洲時段美元指數再創20年新高。對使用其他貨幣的買家而言，強勢美元讓以美元計價的原油變得更昂貴，將導致原油需求減弱。

亞洲股市表現疲弱，借貸成本飆升引發對全球經濟衰退的擔憂，而避險需求促使投資人轉而擁抱美元。

根據美國石油協會（API）統計數據，上周美國原油庫存增加逾400萬桶，遠超出市場預期的增加33.3萬桶。

因預期需求轉弱和美元走強，高盛周二下修2023年油價預測，但也表示全球供應短缺讓該投銀看好長期前景。

美國墨西哥灣的近海石油平台在颶風伊恩來襲之前關閉，目前油氣公司已經陸續返工。根據安全與環境執法局（BSEE）的數據，在海上石油平台關閉期間，每天約損失約19萬桶石油，占墨西哥灣日產量約11%；每天約損失1.84億立方英尺天然氣，約占墨西哥灣日產量近9%。

伊恩是今年第一個導致美國墨西哥灣油氣生產中斷的颶風。墨西哥灣生產的原油和乾天然氣分別占美國總產量約15%和5%。