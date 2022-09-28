中天綜合台《同學來了》明（29日）晚間9點播出「千萬別惹『坐月子』的媽媽！踩到她們『這些地雷』就芭比Q了！」張菲的辣媳翁馨儀自曝曾受產後憂鬱症所苦，表示產後情緒起伏很大，時常會沒來由地想哭，甚至嚴重到覺得小孩會被搶走。

翁馨儀在節目中談到坐月子經過，「人家都說坐月子不能哭，但那時候我老公（張少懷）要去參加金鐘跟金馬，我在月子中心看他走紅毯我就哭了，我覺得他不愛我了，因為工作比較重要，所以他都沒來陪我。」此話一出，讓在場女性很有感。

她補充最嚴重的憂鬱情況，「剛坐完月子回家的時候，我只要看到有人來抱我的孩子，我就會覺得我的孩子要被搶走了，我就會跑出家門打電話跟朋友哭訴，說我不知道怎麼把孩子抱回來，也不敢去抱回來。」

翁馨儀也曾為請保母的事而苦惱，「我生老二的時候，老公正在南部拍戲，所以我要顧老大，根本沒辦法坐月子，我就想說可以請保母，但因為社會新聞很多，長輩對於請保母這件事非常有偏見。」

翁馨儀想請保母還有一個原因，「請保母才有辦法告訴保母要怎麼帶小孩，因為你不可以糾正長輩，但你可以糾正保母。」但長輩極力反對她請保母，讓原本就有產後憂鬱的翁馨儀大崩潰，在家裡邊哭邊叫還捶牆壁，讓老公嚇傻，最後只好去跟家人協調。