蘇格蘭百富（The Balvenie）的故事系列威士忌，常會以發生在酒廠的浪漫軼聞為靈感，賦予威士忌一段傳奇故事。今年百富推出一款「27年濱海尋秘」單一麥芽威士忌，故事源自百富首席調酒大師大衛史都華和他的多年老友約翰巴瑞（John Barret）的真摯友情，兩人因分享一瓶極為珍貴且已絕版停產的Caroni蘭姆酒，而有了用Caroni蘭姆酒桶二次熟成的點子。

以說故事的方式品味好酒，往往更添意境，百富的「27年濱海尋秘」威士忌即是一段因友情撞擊激盪出的美麗火花，7年前約翰巴瑞前往酒廠拜訪老友大衛史都華，從他老舊的牛皮提包中拿出幾瓶來自加勒比海千里達群島Caroni蘭姆酒廠的樣品酒與老友分享，讓大衛為之驚豔。

可惜Caroni蘭姆酒已經停產，深感遺憾之餘，也讓大衛有了蒐購廢棄舊酒桶的想法，他決定將一批已經熟成20年的百富威士忌從橡木桶中取出，置入Caroni蘭姆酒酒桶進行長達7年的二次熟成，為原本的威士忌增添飽滿的非洲黑糖與麥蘆卡蜂蜜 (Manuka honey)香氣，並散發柔和水果與辛香料風味，口感也更加柔順光滑。

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