表揚教育奉獻獎後龍國中退休老師呂明雄。（李京昇攝）

表揚服務40年教師張美珠。（李京昇攝）

表揚服務30年的教師們。（李京昇攝）

苗栗縣府28日在文化觀光局中正堂舉辦慶祝教師節暨表揚資深優良教師活動，縣長徐耀昌頒獎表揚榮獲教育部師鐸獎、教育奉獻獎、杏壇芬芳獎及服務滿40年、30年、20年、10年的教師，感謝他們無私奉獻培育下一代，並祝所有老師「教師節快樂」。

今天表揚的教師包括榮獲教育部師鐸獎的大同國小老師溫櫻美，教育奉獻獎後龍國中退休老師呂明雄，杏壇芬芳獎大同高中附設國中部前代理教師陳怡涵、苗農實習處主任鄭安邦，教育部交通安全訪視特優苗栗國中、文山國小，教育部美感地圖特優銀質獎信義國小。

接受表揚服務滿40年資深優良教師7位，包括建台高中吳燕治、竹南高中張美珠、聯大李奇勳、程小芳、照南國中許玫玫、頭屋國中施淑美、大湖農工邱德基。服務滿30年135位、服務滿20年333位、服務滿10年132位。

此外，也表揚教育處配合教師節舉辦的「那疫年，我們一起按讚的老師」繪畫比賽各組第1名：高中組建台蕭立穎、國中組明仁朱竣暐、國小高年級組客庄陳玟羽、國小中年級組后庄杜昀恩、國小低年級組南和嚴心妤。

縣長徐耀昌說，感謝老師在教育工作第1線的無私奉獻，不僅倍育許多優秀人才，更為苗栗縣的教育打下扎實的基礎，也因為老師們的熱忱及付出，讓每個孩子都有機會變得更不一樣，他謹代表縣府團隊及學生家長向勞苦功高的老師們致上最崇敬的謝意。

今天的慶祝教師節表揚大會由縣長徐耀昌主持，在竹南國小精彩的舞蹈表演中揭開序幕，議長鍾東錦、縣議員廖秀紅、黎煥強、宋國鼎、行政院顧問徐定禎夫人等人皆到場致意。