國民黨桃園市長參選人張善政，28日下午走訪金蘭醬油博物館並宣布觀光政策，近期有民調顯示他在年輕族群中支持度較低，被問及是否積極操作空軍或想拉抬網路上的聲量？他說，自己的競選官網先前已上線，官網裡面政策含有系統呈現，而他自己的政見都是有內涵，就會得到民眾支持。

張善政強調，自己還會有很多政見陸續端出，像觀光政策端出來以後，官網也很快都會反映跟大家報告相關內容。而對於年輕族群支持度沒那麼高，他則認為，事在人為，距離選戰大概還有2個月的時間，對於年輕人相關的政策，一項項端出來，會讓年輕人感覺到誰對他們才是最有牛肉的參選人。

他也強調，希望選戰剩下的時間能夠回歸選舉的正常模式，呼籲民進黨停止抹黑造謠，混淆政見議題。他也說，希望各個參選人能夠回歸政見，最重要是民進黨不要再因為自己的參選人比較弱，所以就用不同的方式，不只是在桃園，在台北、在新竹，他們都有非常不齒的這種手段在抹黑對手，希望這種做法可以停止，他們如果繼續往下這樣做的話，其實是輕視、藐視選民的智慧。