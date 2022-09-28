競選連任的台東縣長饒慶鈴，28日教師節提出教育政見。（莊哲權攝）

競選連任的台東縣長饒慶鈴在28日教師節，提出「3＋1教育方程式」政見，包括打造安全的校園環境，讓家長安心；建構孩子的基礎學歷，不要輸在起跑點；加強品格教育，讓孩子不會學壞；＋1則是以創新模式，培養小朋友未來競爭力。

饒慶鈴說，本身是教育出身，因此也特別在乎台東的教育，她所提出的教育政策從家長的角度出發，首先就是打造安全的校園環境，在學校設很多警鈴，營造廁所空間美學，校園零死角，讓家長放心，孩子喜歡來學校，今年7、8月已達到20幾年來首次校園零中輟。

其次是建構學生的基本學歷，饒慶鈴表示，台東有許多小班都是只有2、3個學生，透過遠距教學或共班共課，學生有更多的同儕，老師備課不會太無聊，也可以互相學習；另外，在品格教育方面，恢復古老的童軍教育，教導孩子「紀律、自律、合作」。

饒慶鈴提到，在教育創新部分，每個國中都有創業社團，讓技職探索從高中往下拉到國中；打造未來教室讓智慧科技融入教育；教小朋友如何媒體判讀，分辨新聞真假等等，讓孩子擁有更多創造力、眼界更開闊。

饒慶鈴說，關心孩子也要關心老師，首先一定要釋放老師的時間。將行政工作減量，簡化評鑑。老師在放假日有超恐怖的學習時數，我們將學習時數改為必修和選修，把老師還給孩子。

東海國小前校長黃裕敏提到，饒慶鈴所帶領的教育團隊，很願意用心聆聽，尤其減輕了許多老師的行政負擔，「把老師還給孩子」。當然這幾年的零中輟率，不僅讓孩子願意回到學校，無意中也阻止可能的悲劇發生。