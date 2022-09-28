台中市議會28日討論112年度民政、財政經濟部分總預算案，民進黨市議員黃守達等多位議員針對台中購物節預算提出質疑，認為經發局本預算只編列4000多萬元，卻追加預算到3.7億多元，且宣傳及方式對台中基層經濟是否有幫助仍是未知數，主張刪除。國民黨議員李麗華、劉士州則持反對意見。經發局長張峯源則表示，目前有相關細部項目待確認，將統一於10月6日向大眾宣布。

黃守達表示，距離10月10日台中購物節開跑僅剩12天，但點開台中購物節官網，卻完全不見活動開始日期，連官網內最新消息都停留在一個月之前，辦理狀況依然零零落落，如此荒唐，完全看不見市府負責任的態度與決心，主張刪除112年度台中購物節的本預算4500萬元。

議員林德宇說，盧市府是否對台中購物節的成效沒有信心或是不滿意，才透過追加預算而不是編列在本預算的方式來辦理活動，若市府認為台中購物節確實有帶動經濟發展的實質效益，就應該要編在本預算，而不是用追加的方式將經費藏起來，規避議會監督。

議員賴佳微也質疑，加碼抽現金對基層業者幫助有限，用在商圈或店家的輔導再發展的效益不是更好嗎？陳淑華指出，經發局的預算112比111年少了4000多萬，這幾年經發局的預算年年減少，但是編列購物節經費卻追加比本預算超過10倍的經費？突顯盧市長在經濟發展面沒有對策跟想法。

市議員李麗華、劉士州則肯定台中購物節成效，劉士州表示，台中購物節消費登錄金額首屆25億元、第二屆90億元、去年291億元，年年升高；而去年購物節登錄金額甚至超過桃園的154億元、台南124億元、高雄108億元、新北70億元、台北53億元，台中購物節刺激經濟成效顯著。

經發局長張峯源說明，10月10日至10月25日是暖身期，主活動是10月26日至12月24日，市府規劃於10月6日舉辦台中購物節暖身活動記者會，目前還有相關細部項目待確認，將統一於10月6日向大眾宣布。