《決勝的揮拍》演員群日前便先為飾演教練的夏靖庭過教師節。（民視提供）

《決勝的揮拍》演員群日前便先為飾演教練的夏靖庭過教師節。（民視提供）

民視和馬來西亞Astro共同合作的偶像劇《決勝的揮拍》，將於11月5日起每周六晚間10點播出，王瞳、程予希、沈建宏、陳彥廷、吳東諺、孫沁岳、芳芸、陳柏勳、林煒傑、簡楨庭、徐愷伶等演員，日前特別在殺青前特別準備翻糖蛋糕提前祝賀羽球教練夏靖庭「教師節快樂」，讓他相當感動。

夏靖庭表示翻開《揮拍》演員名單才驚覺，自己真的是裡面最「資深」的演員，但自謙還沒資格夠稱為人師，他覺得三人行必有我師，不管資深或資淺，只要時機成熟，都互有可以學習的地方。拍攝期間讓他印象深刻是，有一場戲是移地訓練兩校對抗，兩邊互相叫囂的火藥味，讓他想起學生時期，讀的是一所出名兇悍的學校，常常在班際對抗比賽時產生爭執衝突，就會約在放學之後「談判」。

夏靖庭也回憶，有一回他代表籃球隊參加大專盃，他是替補球員，對手在籃下一個誇張的拐子打到隊友，他的火爆脾氣就上來，在場邊飆罵三字經，結果球隊被判技術犯規罰球，反而動作犯規的對方繼續持有球權，這時候教練當眾對他打一巴掌訓斥，讓他覺得相當丟臉。自此之後，他就變成冷板凳球員，直到長大畢業後進入社會，他才了解人就算能力再強，若無法控制自己的情緒，也等於無能；很多事是個性使然，時機未到，教也沒用，說也沒用；夏靖庭很有感觸地說：「人生長得很，慢慢體會！」在教師節這天他要特別向當年的教練致上感謝與敬意。

王瞳在《決勝的揮拍》中飾演球隊經理，她說教師節對她而言很重要，因為她覺得老師在人生求學過程中是很重要的角色，她到現在都還記得3個對她很有意義的國小老師名字；只是老師通常不太會讓其他人參與私人家庭生活，但夏靖庭劇中的角色反而是會讓她參與大小事，成為他們家族的關鍵人物。

沈建宏表示，殺青到現在約一個月，很多場戲都還印象深刻，尤其大家都知道夏哥很愛健身運動，身體肌肉非常結實。其中有一場是他第一集的戲，教練在罵隊員時，他為了要出風頭，就站出來挨罵，「結果夏哥在罵我時，同時用右手食指不斷戳著我的右胸口，等到回家後才發現，右胸前竟然瘀青了，可見夏哥的力氣非常的大」。他也難忘夏哥的敬業，因很多場戲都拍到非常晚，而夏哥也像年輕人一樣，和大家這樣早出晚歸，從不喊累。

吳東諺很喜歡看到夏靖庭跟女兒程予希的親情戲，他說可能現在人為父，所以對父女之間的情感可以感同身受，而且他以前是游泳國手，也對嚴苛的教練不陌生，每一次站在球場邊就會被上身，把自己當成選手一樣服從，透過教師節也想向以前的老師跟教練們說謝謝，每一次嚴格的訓練都讓他獲得滿滿的成就。