「台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2572週年釋奠典禮」於今上午6時在台北市孔廟隆重登場，今年由北市政府祕書長陳志銘擔任典禮「正獻官」，孔子第79代嫡孫孔垂長先生擔任「奉祀官」，去年因疫情採線上觀禮，今年重啟開放民眾參加，也開放兌換特色精美紀念品｢孔子有禮環保袋」，現場還有限量智慧糕分贈給參禮民眾，讓大家一同分享祭典喜悅成果 。

今年由台北市政府祕書長陳志銘擔任典禮「正獻官」，孔子第79代嫡孫孔垂長先生擔任「奉祀官」；「分獻官」則由孔廟捐地者後代辜弘毅、陳枝秀、教育局長曾燦金、文獻館館長詹素貞、南非聯絡辦事處代表安德漢、台北歐洲學校總校長尼克森、台北美國學校高階教育者何德青、孔廟委員王湘瑾、台北市大同區區長方越琦等人擔任；台北市議員陳怡君則出席擔任「陪祭官」一職。

其中祭典要角禮、佾、樂生三大代表更是重要的一環，禮生主要以大龍峒仕紳與明倫高中學生組成，其中多位資深禮生都已經執禮超過25個年頭，依然堅持為文化傳承大業努力不懈 ；樂生由台北市立重慶國民中學學生擔任，在樂長孫瑞金老師長期指導訓練下，在祭典中演奏出悠揚古樂八音。

而身為祭典目光焦點的佾生，則是由蔡富存老師帶領的大龍國小佾舞隊擔綱，不過因天氣炎熱，有佾生身體不適退場，另有佾生走上台替補。祭典中的饌品是台北市私立開平餐飲職業學校師生花一周時間製作而成。

今年參禮民眾憑參禮證兌換特色精美紀念品｢孔子有禮環保袋｣，袋上的「禮」字，選自南宋理學家朱熹《與彥脩帖》，朱熹乃北宋理學的集大成者，將儒學發揚光大，從而配享大成殿，位列十二哲之一，另現場還有限量智慧糕分贈給參禮民眾，讓大家一同分享祭典喜悅成果 。