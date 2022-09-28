近期原物料不斷上漲，許多餐飲業者都備受影響，外食族為了講求快速又方便，速食成為了一大選擇，不過有網友好奇，速食店在台灣競爭相當激烈，由日本引進的摩斯漢堡餐點分量不大，價格也相對較高，究竟是如何生存的呢？

一名網友對於摩斯漢堡如何在台灣生存感到相當疑惑。(圖/翻攝自PTT)

一名網友在PTT發文表示，說到台灣三大速食一定會想到摩斯漢堡，但很多人都認為其價格較其他速食店高，一個套餐至少200元，雖然比較精緻，不過份量看起來少了一些，而熱量卻沒有比較少，不曉的是真的比較好吃還是被捧出來的，令原PO相當疑問。

網友對於摩斯持正反兩面評價。(圖/翻攝自中時新聞網)

貼文一出引起熱烈討論，許多網友覺得摩斯漢堡的餐點好吃，尤其紅茶是許多人熱愛的品項，但分量真的少，「漢堡好吃，但要吃三個才會飽」、「辣味摩斯漢堡真的很好吃，可是太貴了」、「紅茶是真的好喝」但也有許多人難以認同，紛紛表示「份量小又等超久 而且完全不知道好吃在哪裡」、「吃不飽+1還很貴，味道沒好到讓人掏錢」，到底好不好吃還是見仁見智，畢竟每個人的口味都不一致。