劉若英〈縮影〉譜寫女性情感百態。（相信音樂提供）

劉若英、陳建騏、葛大為音樂鐵三角再度打造〈縮影〉。（相信音樂提供）

劉若英睽違6年再為戲劇原聲帶獻聲〈縮影〉。（相信音樂提供）

「文藝天后」劉若英將於10月8日在台北小巨蛋舉辦「飛行日」巡迴演唱會，新歌〈縮影〉亦為Disney＋年度焦點影集《台北女子圖鑑》片頭曲，她暌違6年再度為原聲帶獻聲，透過〈縮影〉真摯表露都會女子情感上的寫照，無論工作上的努力，抑或感情上的挫折，最後都還能有個出口依歸，巧妙呼應劇中女主角桂綸鎂百態。

《台北女子圖鑑》為Disney＋重金打造的年度焦點影集，金馬影后桂綸鎂領銜演出，描繪了女子縮影，更紀實著許多城市縮影，五月天石頭演出「圖鑑男」之一，日前劉若英就在社群寫道，「光看卡司，再看那麼多我熟悉的專業演職人員，已經充滿期待，更何況我想應該可以看見很多自己的心情吧。」讚賞桂綸鎂每一次的演出都有超越自己的表現，也向石頭喊話，「這次更多男人對你羨慕嫉妒吧，我知道你對演員這工作有多麼的認真投入，但是別忘了，我也是演員耶！我們可以不一起唱歌，但是一起演戲好不好。」

〈縮影〉由陳建騏統籌製作、葛大為填詞、張簡君偉譜曲，三人是音樂工作夥伴像個鐵三角，MV由金曲導演黃中平執導，詮釋在都市努力生活的女性，回首這一路的顛簸，也許什麼都想要，卻才發現什麼都得不到，到最後會是什麼等著你？一如歌詞最後的畫龍點睛，「答案很微妙」發人省思。

相信音樂集結旗下女歌手為《台北女子圖鑑》原聲帶現聲，片頭曲劉若英〈縮影〉是後來的自己回顧一路走來的成長、片尾曲丁噹〈女字旁〉是年少輕狂的自己敢選敢愛、插曲包含白安〈剛好〉是現在的自己面對當下，以及家家、告五人、琳誼等都有歌曲收錄其中。